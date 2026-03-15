В Венгрии обнаружили саркофаг, запечатанный свинцом в возрасте 1700: скрывавший (фото)

В центре Будапешта, в историческом районе Обуда, археологи раскрыли римский саркофаг, пролежавший нетронутым почти 1700 лет. Это одна из самых редких находок последних десятилетий на территории бывшей римской провинции Паннония.

Об этом пишет Vice. Открытие было сделано во время плановых раскопок, которые проводит Исторический музей Будапешта. Саркофаг изготовлен из известняка и оказался герметично запечатанным: крышку фиксировали металлические зажимы и расплавленный свинец. Такой способ герметизации в римские времена применяли редко и обычно только тогда, когда хотели максимально оградить погребение от разграбления или внешнего воздействия.

Когда крышку все же открыли, внутри обнаружили хорошо сохранившийся скелет и богатый набор погребального инвентаря. Среди артефактов:

два целых стеклянных сосуда;

бронзовые фигурки;

около 140 монет;

янтарная краска;

костяная заколка для волос;

фрагменты ткани, вышитой золотой нитью.

Размер скелета и характер сопроводительных предметов позволяют предположить, что в саркофаге была похоронена молодая женщина, вероятно, из зажиточной семьи. В отличие от большинства римских захоронений позднего периода, когда саркофаги часто использовали повторно, этот, судя по всему, был изготовлен специально для конкретного лица.

Территория, где был найден саркофаг, в III веке н. э была покинута, а позже превратилась в кладбище. Рядом обнаружили более простые могилы и остатки римского акведука, но ни один другой объект не оказался столь хорошо сохранен и богат.

В римской Аквинке (современный Будапешт) погребальные традиции предусматривали размещение предметов, сопровождавших умершего в загробной жизни. Найденные артефакты – от монет до вышитой золотом ткани – указывают на высокий социальный статус погребальной и ее семьи.

Находка имеет огромное значение для изучения позднеримского периода в Паннонии. Она демонстрирует не только уровень мастерства каменщиков и ювелиров, но и продолжение древних погребальных традиций даже в период упадка римского владычества в регионе.

