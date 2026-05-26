У США знайшли скарбницю древньої зброї: чим унікальна (фото)

У південному Техасі археологічні відкриття останніх років викликають дедалі більший інтерес у дослідників і любителів давньої історії. Регіон і досі зберігає чимало нерозкритих таємниць, попри загальну вивченість раннього заселення Північної Америки.

Нові знахідки поблизу мексиканського кордону додають важливих деталей до цієї картини. Про це пише futura-sciences.

Із 2019 року волонтери Центру досліджень Біг-Бенда спільно з науковцями Канзаського університету проводять розкопки в районі природної формації Сан-Естебан у національному парку Біг-Бенд, неподалік Ріо-Гранде. Уже до 2020 року там було виявлено цілу низку артефактів, серед яких — значна колекція давньої зброї та інструментів.

Серед знахідок — фрагменти шкіри, обмотаної навколо дерев’яних основ, а також кам’яні знаряддя. Дослідники пояснюють, що йдеться про наконечники, закріплені на списах, які використовувалися разом з атлатлем — спеціальним метальним пристроєм для кидання списів. За словами археологів, ці знаряддя можна вважати своєрідною "високотехнологічною" зброєю свого часу.

Атлатлі були коротшими та легшими за класичні списи, але забезпечували високу точність на дистанції приблизно від 10 до 50 метрів. Дослідники також припускають, що місцеві спільноти могли застосовувати знання з ботаніки для обробки наконечників, зокрема потенційно використовуючи природні токсини для підвищення ефективності полювання.

Окрім мисливського спорядження, археологи виявили й інші цікаві артефакти. Зокрема, знайдено плоскі двосторонні предмети, які, ймовірно, використовувалися як ігрові кістки. Це свідчить про те, що азартні ігри могли існувати в Північній Америці ще близько 12 тисяч років тому — значно раніше, ніж вважалося раніше.

Також у Сан-Естебані знайдено дерев’яні елементи, що нагадують прямі бумеранги. Такі знаряддя, на відміну від вигнутих австралійських аналогів, не поверталися до метальника, але могли ефективно використовуватися для полювання або оглушення здобичі. Подібні артефакти відомі в різних частинах світу й мають вік до 30 тисяч років.

Лабораторні дослідження, включно з радіовуглецевим аналізом, показали, що частина знахідок із Біг-Бенда датується приблизно 4500 роком до нашої ери. Водночас ознаки заселення регіону можуть сягати значно давнішого періоду — аж до XI тисячоліття до нашої ери, що свідчить про тривалу присутність людей у цій місцевості.

Дослідники зазначають, що такі знахідки допомагають краще зрозуміти не лише побут і технології давніх мешканців регіону, а й складні соціальні зв’язки та роль союзів між корінними народами в історії освоєння Північної Америки.

