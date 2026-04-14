У Швейцарському озері виявили унікальний скарб віком 2000 років (фото)

У озеро Невшатель підводні археологи натрапили на виняткову знахідку — вантаж римського судна, що містив понад тисячу керамічних виробів і військове спорядження. За оцінками дослідників, артефакти датуються приблизно 20–50 роками нашої ери.

Про це повідомляє Euronews. Відкриття зробили Фаб’єн Лангенеггер і Жюльєн Пфіффер з Octopus Foundation. Спершу знайдені об’єкти викликали занепокоєння — вони нагадували боєприпаси. Однак після освітлення стало зрозуміло, що це уламки теракотового посуду, що свідчило про археологічну цінність знахідки.

Активні розкопки тривали два тижні у 2025 році та майже місяць у 2026-му. Інформацію про відкриття свідомо тримали в таємниці, щоб убезпечити місце від мародерства.

За однією з версій, судно перевозило кухонне приладдя місцевого виробництва для забезпечення римського легіону чисельністю близько 6 тисяч воїнів. Окрім посуду, дослідники виявили й інші предмети: два мечі (один із дерев’яним руків’ям), бойовий кинджал, елементи одягу — пряжку та фібулу, а також монети й плетений кошик із простішим начинням.

Читайте також: Науковці розгадали секрети долини глечиків в Лаосі (фото)

Археологи припускають, що кошик належав членам екіпажу. Завдяки особливим умовам збереження в озерному середовищі він дійшов до наших днів майже неушкодженим. Наразі вчені навіть аналізують залишки їжі, що збереглися в посудинах.

Усі знайдені артефакти вже підняли на поверхню, щоб захистити їх від пошкоджень, зокрема рибальськими сітками чи якорями. Тепер вони проходять очищення та реставрацію, під час якої фахівці зможуть детально вивчити виробничі позначки, органічні залишки та інші малопомітні деталі.

Хоча саме судно поки не знайдене, ця знахідка вже вважається однією з найбільш значущих у регіоні. Повноцінну виставку та документальний проєкт, присвячений "озерним скарбам", планують представити у 2027 році.

Нагадаємо, вчені відкопали сотні артефактів епохи вікінгів у Швеції.

