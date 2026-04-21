У Північному морі виявили якір віком 2000 років: чим цікавий (фото)

У Північному морі поблизу узбережжя Великої Британії виявили 2000-річний якір, що пролежав під шарами піску майже дві тисячі років. Артефакт був піднятий під час дослідження морського дна. За даними Arkeonews, якір виготовлений із комбінації дерева та заліза — матеріалів, які зазвичай швидко руйнуються у морському середовищі.

Проте завдяки товстому шару піску та низькому рівню кисню він зберігся значно краще, ніж більшість подібних об’єктів. Про знахідку повідомляє Daily Galaxy.

Фахівці зазначають, що піщане середовище фактично законсервувало знахідку, захистивши її від течій і процесів окиснення, які зазвичай прискорюють руйнування органічних матеріалів. Морський археолог Брендон Мейсон з організації Maritime Archaeology припускає, що це може бути римський якір віком майже 2000 років. За його словами, якщо датування підтвердиться, знахідка матиме виняткове значення, адже подібних довікінзьких якорів у Північній Європі відомо лише кілька.

Конструкція якоря відносно проста: дерев’яна основа виконувала роль каркаса, а залізні елементи додавали ваги та міцності. Це демонструє практичність і ефективність інженерних рішень римської доби.

Ймовірно, якір належав торговому судну, яке курсувало Північним морем. За даними BBC Newsround, у цьому регіоні римські кораблі перевозили метали, кераміку та інші товари, підтримуючи активні торговельні зв’язки між регіонами.

Це свідчить, що Північне море в античні часи не було ізольованою акваторією — навпаки, тут активно відбувалися морські перевезення задовго до формування сучасних торгових маршрутів.

Мейсон наголосив, що знахідка може стати одним із найкраще збережених і найдавніших зразків такого типу, який дає уявлення про інтенсивну морську активність у римську епоху. За його словами, підняття якоря є важливою подією для археології та дозволяє поділитися унікальною історією з науковцями й широкою аудиторією по всьому світу.

