У Румунії виявили золотий скарб віком три тисячі років (фото)

У Румунії поблизу міста Прахова чоловік, який захоплюється пошуком металу, випадково натрапив на унікальний скарб віком близько 3000 років. Археологи вважають, що ця знахідка може суттєво вплинути на уявлення про бронзову та ранню залізну добу на території країни.

Про це пише Adevarul.ro. Знахідку виявили на пагорбі біля Урлача. Комплекс артефактів включає три золоті прикраси, вироби з бронзи та заліза, а також інші рідкісні предмети. Металошукач почав подавати сильний сигнал біля каменя у віддаленій місцевості без доріг і забудови. Після розкопу на глибині приблизно 25 см він виявив спочатку три залізні елементи, які прикривали схованку, а всередині — три масивні золоті спіралі, спершу прийняті за браслети.

Після первинного огляду території чоловік наступного дня передав знахідку до Обласного управління культури Прахової відповідно до вимог законодавства. Згодом артефакти були передані до Музею історії та археології Прахової для подальшого вивчення.

Археолог Алін Фрінкулеаса, який спеціалізується на доісторичному періоді, назвав знахідку винятковою для регіону. За його словами, точне датування поки що ускладнене, адже предмети можуть належати як до середньої та пізньої бронзової доби, так і до початку раннього залізного віку.

Дослідники розглядають два основні пояснення: або ці предмети були зібрані та заховані в різні історичні періоди, або сучасна хронологія переходу між епохами потребує перегляду.

Під час подальшого аналізу з’ясувалося, що так звані браслети насправді є золотими шийними намистами, спеціально скрученими для зберігання. Загальна вага скарбу становить близько 320 грамів золота.

Окрім них, у схованці також знайшли три залізні кільця, дві невеликі сокири та бронзовий браслет. Один із золотих предметів має декоративні орнаменти, схожі на мотиви бронзової кераміки, тоді як інші елементи нагадують вироби з пізніших історичних періодів.

Читайте також: Науковці розгадали секрети долини глечиків в Лаосі (фото)

Фахівці планують дослідити походження металу та технологію його обробки, щоб краще зрозуміти торговельні й культурні зв’язки давніх громад цього регіону.

Територію знахідки вже внесено до переліку майбутніх археологічних розкопок — там можуть виявити сліди поселення або культового місця. Після завершення досліджень артефакти планують представити публіці в Музеї історії та археології Прахової.

Нагадаємо, у Мексиці виявили гігантську "підводну хмару".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!