В Одесі виявили уламки давньоримських амфор віком 2000 років (фото)

У самому центрі Одеси, просто під пам’ятником Арману де Рішельє, археологи Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського виявили унікальні знахідки. Під час розкопок, які стартували 25 червня, було знайдено уламки давньоримських амфор, червонолакового посуду, обтесані камені, а також кераміку скіфського періоду. Всі ці артефакти свідчать про багатовікову історію міста.

Розкопки ведуться на Приморському бульварі біля пам’ятника Дюку, встановленого в 1826 році. Роботи проводять співробітники університету спільно з Інститутом археології НАН України. Як повідомив ректор Андрій Красножон, на глибині близько 1,5 метра археологи виявили культурні шари, що датуються різними епохами — від VI століття до н.е. до XIV століття н.е.

Серед найбільш вражаючих знахідок — чаша генуезького періоду, яка може свідчити про існування на цьому місці італійської торгової факторії Джинестра, а також залишки тесаних каменів, ймовірно пов’язаних із фортецею Хаджибей. За словами фахівців, ці елементи можуть бути частинами оборонних стін, а поруч — сліди житлової забудови.

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Цікаво, що ще у 2021 році під час георадарної зйомки для прокладання комунікацій було виявлено аномальні структури. Тоді їх проігнорували, але цьогоріч повернулися до досліджень і вирішили розпочати повноцінні розкопки.

"Це перші свідчення можливої присутності людей на цій території за часів Римської імперії. До цього вважалося, що тут існувало лише грецьке поселення V–III століття до н.е.", — зазначив Красножон.

Дослідження тривають на ділянці приблизно 3 на 10 метрів, розташованій південніше пам’ятника. Археологи припускають, що легендарна фортеця Хаджибей могла розміщуватися саме тут, у районі сучасних Потьомкінських сходів, між мисом та яром.

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