В Одессе обнаружили обломки древнеримских амфор в возрасте 2000 лет (фото)

В самом центре Одессы, прямо под памятником Арману де Ришелье, археологи Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского обнаружили уникальные находки. Во время раскопок, стартовавших 25 июня, были обнаружены обломки древнеримских амфор, краснолаковой посуды, обтесанные камни, а также керамику скифского периода. Все эти артефакты свидетельствуют о многовековой истории города.

Раскопки ведутся на Приморском бульваре у памятника Дюку, установленному в 1826 году. Работы проводятся сотрудниками университета совместно с Институтом археологии НАН Украины. Как сообщил ректор Андрей Красножон, на глубине около 1,5 метра археологи обнаружили культурные слои, датируемые разными эпохами – от VI века до н.э. к XIV веку н.э.

Среди наиболее впечатляющих находок – чаша генуэзского периода, которая может свидетельствовать о существовании на этом месте итальянской торговой фактории Джинестра, а также остатки тесаных камней, предположительно связанных с крепостью Хаджибей. По словам специалистов, эти элементы могут быть частями оборонительных стен, а рядом следы жилой застройки.

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Интересно, что еще в 2021 году во время георадарной съемки для прокладки коммуникаций были обнаружены аномальные структуры. Тогда их проигнорировали, но вернулись к исследованиям и решили начать полноценные раскопки.

"Это первое свидетельство возможного присутствия людей на этой территории во времена Римской империи. До этого считалось, что здесь было только греческое поселение V–III века до н.э.", — отметил Красножон.

Исследования продолжаются на участке примерно 3 на 10 метров, расположенном южнее памятника. Археологи предполагают, что легендарная крепость Хаджибей могла размещаться именно здесь, в районе современной Потемкинской лестницы, между мысом и оврагом.

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