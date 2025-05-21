Не чотири: скільки насправді сторін має піраміда Хеопса у Єгипті

Єгипетські піраміди досі приховують чимало загадок, які не перестають захоплювати дослідників з усього світу. Навіть добре вивчені об’єкти, такі як піраміда Хеопса, виявляються складнішими, ніж здається на перший погляд. Численні питання — від призначення внутрішніх пустот до технологій транспортування кам’яних блоків — залишаються предметом наукових дискусій. Але іноді несподіванки ховаються навіть у, здавалося б, елементарних деталях. Однією з таких стала кількість граней Великої піраміди.

Поширене уявлення про те, що вона має чотири сторони, не відповідає дійсності. Насправді ж, у 1926 році пілот британських ВПС П. Гроувз, зробивши аерофотознімки піраміди з висоти, виявив: кожна з чотирьох зовнішніх граней має не зовсім пласку форму. Вздовж центральної вертикальної лінії вони ледь помітно увігнуті. Це означає, що конструкція фактично складається з восьми граней. Про це пише T4.

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У 2023 році японський дослідник Акіо Като з Університету Канагава нагадав про цю особливість у своїй роботі. Він пояснив, що така увігнутість надто слабка, щоб бути помітною з рівня землі, але чітко видно її з повітря. Таким чином, Велика піраміда не є звичайною чотиригранною спорудою — вона має вісім сторін, розділених тонкими заглибленнями.

Като також припустив, що ці конструктивні особливості могли бути заплановані для посилення довговічності піраміди. Похилі шари кам’яної кладки разом із міцною основою могли краще чинити опір природним впливам: землетрусам, гравітаційному стисканню та інтенсивним опадам. Згідно з підрахунками вченого, за 4500 років піраміда, ймовірно, витримала понад пів тисячі сильних злив, і саме така конструкція дозволила їй зберегтися до наших днів.

Попри геніальність стародавніх інженерів, споруда не є абсолютно досконалою. Всередині неї виявлені коридори та приміщення, які, ймовірно, було закинуто під час будівництва через виявлену нестійкість. Чи були це прорахунки, чи частина великого плану — достеменно невідомо. Але факт залишається: Велика піраміда й досі відкриває перед нами нові грані — як у буквальному, так і в переносному сенсі.

Нагадаємо, у Таїланді виявили скарб віком 1300 років.

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