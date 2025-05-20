У Таїланді виявили скарб віком 1300 років: чим цікавий (фото)

Під час археологічних робіт у Таїланді під статуєю лежачого Будди, вік якої оцінюється приблизно у 1300 років, робітники натрапили на вражаючий набір давніх прикрас із дорогоцінних металів. Розкопки проводилися під 13-метровою статуєю лежачого Будди, вирізьбленою з пісковику.

Цей пам’ятник вважається найстарішим з подібних у країні. Під час робіт дослідники натрапили на керамічну посудину, всередині якої зберігалися 33 прикраси, виготовлені з золота, срібла та бронзи — зокрема, кільця, сережки та інші вироби. Про це пише Popular Mechanics.

Після цього відкриття археологи продовжили дослідження і виявили ще кілька унікальних артефактів. Одним із них став прямокутний золотий лист із рельєфним зображенням Будди в позі навчання. Його розмір становить приблизно 8 на 12 сантиметрів.

Інший артефакт — пластина зі сплаву свинцю та олова, на якій зображено фігуру стоячого Будди в арочному обрамленні. По боках фігури розташовані двоє слуг. Археологи припускають, що один із них уособлює індуїстського бога Брахму, тоді як другий, через пошкодження зображення, залишився невпізнаним.

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Як пояснив директор Департаменту образотворчих мистецтв Таїланду Пханомбутр Чантрахот, отвір у верхньому куті пластини свідчить, що її могли носити на мотузці як амулет або прикрасу.

Третім цінним об'єктом стала металева стопка листів, закладена глиною і цементом, знайдена безпосередньо позаду голови Будди. Через пошкодження її точне призначення поки що не визначено, але археологи припускають, що це могло бути ритуальне підношення.

Усі знайдені предмети наразі передані до Національного музею Пхімаї, де їх досліджують і вносять до відповідних реєстрів. Це відкриття стало важливим внеском у розуміння релігійних і культурних традицій періоду Двараваті — епохи, яка тривала з VI по XI століття та вважається ключовою для формування давнього Таїланду.

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