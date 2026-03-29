В Мексиці знайшли стародавній вівтар тольтеків (фото)

Під час археологічних робіт у місті Тула в Мексиці дослідники виявили стародавній вівтар, пов’язаний із цивілізацією тольтеків. Знахідку зробили випадково під час будівництва залізниці Мехіко–Керетаро, що відкрило нові дані про ритуальні практики та планування давнього міста.

Про це пише Mexico News Daily. Археологи з Національний інститут антропології та історії Мексики встановили, що церемоніальна споруда, відома як "момостлі", розташована за межами охоронюваної археологічної зони. Вівтар датується періодом Толлан (приблизно 900–1150 роки н. е.), коли Тула була важливим міським і культурним центром.

Споруда знаходиться приблизно за 300 метрів від центральної частини міста, поблизу району Тула-Чіко. Вівтар має невеликі розміри — близько одного метра з кожного боку — і збудований із андезиту, базальту та річкових каменів. Його багаторівнева конструкція без сходів свідчить про те, що він використовувався для специфічних ритуалів, а не для масових зібрань.

Найважливішою знахідкою стали людські останки, розміщені навколо вівтаря. Археологи виявили кілька черепів і довгі кістки, викладені вздовж трьох сторін. Один із черепів зберігся разом із частиною хребта, що може допомогти дослідити стародавні практики жертвопринесення.

Поряд із цими рештками знайдено також керамічні вироби, уламки обсидіану, кістяні інструменти, мушлі, веретена та шила. Такий набір артефактів свідчить, що місце мало не лише ритуальне значення, а й могло бути пов’язане з побутом або діяльністю представників еліти.

Подальші дослідження показали наявність стін і утрамбованих підлог, що вказує на розташування вівтаря в межах внутрішнього двору. Як зазначають дослідники, подібні об’єкти зазвичай асоціюються з елітними районами, тоді як просте населення мешкало далі від центру.

Усі знайдені матеріали проходять детальний аналіз: вивчаються людські останки, кераміка передається на консервацію, а територія картографується за допомогою дронів для створення точних моделей місцевості. Це допоможе визначити, як краще зберегти та захистити пам’ятку.

За словами координаторів проєкту, відкриття значно розширює уявлення про структуру Тули та підтверджує існування ширших церемоніальних зон, ніж вважалося раніше. Дослідники підкреслюють, що такі знахідки є важливими для розуміння соціального устрою, ритуалів і культури тольтеків, а подальші розкопки можуть принести ще більше відкриттів про життя цієї давньої цивілізації.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!