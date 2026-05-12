Оцифрування трудової книжки: чи стосується військових

У Панамі археологи виявили унікальну золоту гробницю, що належала представникам загадкової культури, яка зникла понад тисячу років тому. У похованні дослідники знайшли людські останки, оточені великою кількістю золотих прикрас.

Про це повідомило Міністерство культури Панами на своїй сторінці у Facebook. За словами фахівців, це суспільство не залишило письмових джерел, тому його історію доводиться відтворювати лише на основі археологічних знахідок.

Гробниця була заповнена золотими орнаментами, розміщеними з очевидною точністю. Археологи припускають, що предмети викладалися не випадково, а мали ритуальне значення. "Золоті пластини та підвіски оточували людські рештки", — зазначається в повідомленні.

Знахідки свідчать про високий статус похованої особи та складну систему поховальних обрядів. Розташування прикрас біля голови й грудей, а також орнаменти на металі вказують на продуману символіку. На думку дослідників, поховання пов’язане з культурою Гран-Кокле, яка колись існувала на території сучасної Панами. Водночас про цю цивілізацію майже нічого не відомо — вона не залишила ані писемних пам’яток, ані навіть зафіксованих назв.

Золоті вироби, ймовірно, не використовувалися як гроші, а були статусними прикрасами, доступними лише представникам еліти або носіям особливих ритуальних ролей. Наразі археологи продовжують дослідження, намагаючись розшифрувати символіку артефактів: частина з них зображає тварин, інші мають абстрактні форми.

