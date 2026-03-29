В Мексике нашли древний алтарь тольтеков (фото)

В ходе археологических работ в городе Тула в Мексике исследователи обнаружили древний алтарь, связанный с цивилизацией тольтеков. Находку сделали случайно во время строительства железной дороги Мехико-Керетаро, что открыло новые данные о ритуальных практиках и планировке древнего города.

Об этом пишет Mexico News Daily. Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики установили, что церемониальное сооружение, известное как "момостли", расположено за пределами охраняемой археологической зоны. Алтарь датируется периодом Толлан (примерно 900–1150 годы н. э.), когда Тула была важным городским и культурным центром.

Сооружение находится примерно в 300 метрах от центральной части города, вблизи района Тула-Чико. Алтарь имеет небольшие размеры – около одного метра с каждой стороны – и построен из андезита, базальта и речных камней. Его многоуровневая конструкция без лестницы свидетельствует о том, что она использовалась для специфических ритуалов, а не для массовых собраний.

Важнейшей находкой стали человеческие останки, расположенные вокруг алтаря. Археологи обнаружили несколько черепов и длинные кости, уложенные вдоль трех сторон. Один из черепов сохранился вместе с частью хребта, что может помочь исследовать древние практики жертвоприношения.

Наряду с этими останками найдены также керамические изделия, обломки обсидиана, костяные инструменты, раковины, веретена и шила. Такой набор артефактов свидетельствует, что место имело не только ритуальное значение, но могло быть связано с бытом или деятельностью представителей элиты.

Последующие исследования показали наличие стен и утрамбованных полов, что указывает на расположение алтаря в пределах внутреннего двора. Как отмечают исследователи, подобные объекты обычно ассоциируются с элитными районами, тогда как простое население проживало дальше центра.

Все найденные материалы проходят детальный анализ: изучаются человеческие останки, керамика передается на консервацию, а территория картографируется с помощью дронов для создания точных моделей местности. Это поможет определить, как лучше сохранить и защитить памятку.

По словам координаторов проекта, открытие значительно расширяет представление о структуре Тулы и подтверждает существование более широких церемониальных зон, чем считалось ранее. Исследователи подчеркивают, что такие находки важны для понимания социального устройства, ритуалов и культуры тольтеков, а дальнейшие раскопки могут принести еще больше открытий о жизни этой древней цивилизации.

