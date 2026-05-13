У Польщі знайшли скарб бронзових браслетів віком 2500 років (фото)

Поблизу села Бунятиче в Польщі археологи виявили унікальний скарб часів бронзової доби — 18 бронзових прикрас загальною вагою близько 3,6 кілограма. Серед знахідок переважають браслети та ножні прикраси, які, попри свій вік, збереглися у напрочуд хорошому стані.

Про це написав Heritage Daily. Першим скарб помітив ліцензований пошуковець, який проводив роботи офіційно — з дозволом органів охорони культурної спадщини та власника ділянки. Після цього до місця знахідки прибули археологи, які провели дослідження території та обережно вилучили артефакти.

За словами фахівців, прикраси лежали разом у невеликій ямі на глибині приблизно 30 сантиметрів. Після очищення та первинної консервації стало зрозуміло, що чимало виробів мають чудове збереження і в майбутньому можуть стати музейними експонатами.

Частина браслетів має гладку поверхню, інші ж прикрашені складними гравійованими орнаментами. Археологи виявили на них діагональні насічки, ромбоподібні мотиви, канавки та візерунки, схожі на ялинові гілки. Деякі прикраси, ймовірно, входили до комплектів, а окремі вироби мають ретельно оформлені кінці та складну форму, що свідчить про високий рівень майстерності давніх металургів.

Особливу увагу дослідників привернув один із великих браслетів, поверхня якого майже повністю вкрита густим геометричним орнаментом. Інші прикраси мають стриманіший декор із вузьких різьблених смуг та повторюваних візерунків.

На думку експертів, скарб належить до лужицької культури — давнього суспільства, відомого своїми укріпленими поселеннями, кремаційними похованнями та розвиненим бронзоливарним ремеслом на території сучасної Польщі та сусідніх країн.

Артефакти датують періодом Гальштату D — приблизно 550–400 роками до нашої ери. До дослідження долучилися археологи із Замостя та фахівець із Кракова Войцех Блаєр. Науковці зазначають, що великі комплекси бронзових прикрас у Замостському повіті трапляються вкрай рідко — раніше тут знаходили переважно поодинокі речі або уламки.

Читайте також: Науковці розгадали секрети долини глечиків в Лаосі (фото)

Лужицька культура відігравала важливу роль у торговельних зв’язках Центральної Європи пізньої бронзової доби. Бронзові вироби активно переміщувалися між громадами, формуючи широку мережу обміну.

Подібні скарби раніше знаходили у Великій Польщі, Помор’ї та Нижній Сілезії, однак для східної частини країни така масштабна знахідка є справжньою рідкістю.

Найближчим часом артефакти передадуть до музею в Замості, де вони пройдуть професійну консервацію та детальний науковий аналіз. Дослідники переконані, що ця знахідка допоможе краще зрозуміти ремесла, торговельні зв’язки та культурні традиції народів бронзової доби.

Нагадаємо, у Мексиці виявили гігантську "підводну хмару".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!