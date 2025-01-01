У Китаї вивчили найбільш раннє місто династії Шан

Китайські археологи виявили найдавніше з відомих міст, яке належало до епохи династії Шан і має вік понад 3000 років. Місто, розташоване в регіоні Ліннань, було важливим пунктом Шовкового шляху. Перший аналіз свідчив, що поселення Ніулучонг виникло між пізнім неолітом і раннім періодом династії Шан. Подальші дослідження підтвердили його належність до пізнього періоду правління цієї династії.

На місці розкопок було знайдено численні артефакти, залишки стародавніх споруд і добре збережені стіни. Як зазначив археолог Хе Аньї, деякі стіни сягають понад метра у висоту. Про це пише Interesting Engineering.

"Північна і західна стіни міста добре збереглися. Західна стіна є найкраще збереженою, її висота місцями досягає 1,4 метра", – зазначив Хе Аньї.

Археологи також знайшли ями для попелу, сліди опорних стовпів, фрагменти кераміки, кам’яні знаряддя та, ймовірно, сильно зіпсований бронзовий меч, стан якого поки не дозволяє точно підтвердити знахідку.

Дослідники звернули увагу на унікальні рови, які відрізняються від тих, що зазвичай зустрічалися в ранніх поселеннях. Це може свідчити про технологічний прогрес або нові архітектурні особливості того часу.

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Розкопки тривають, і археологи сподіваються знайти ще більше артефактів, які проллють світло на життя в регіоні та епоху династії Шан (близько 1600–1050 рр. до н. е.), другої найстарішої династії в історії Китаю.

Раніше біля Кентербері археологи знайшли добре збережений елітний меч на англосаксонському цвинтарі. Ця рідкісна знахідка, порівняна з мечами з Дувру та Саттон-Гу, має рунічне письмо на клинку та вважається зразком високої майстерності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чоловік виявив поблизу свого будинку рештки мастодонта льодовикового періоду.

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