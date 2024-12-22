Найдавніша знахідка з дерева: споруда віком 476 тисяч років перевертає історію людства

Дослідники знайшли дерев’яні конструкції, вік яких оцінюється приблизно в 476 тисяч років. Вони зовсім не схожі на хаотично складені гілки.

Ці знахідки виглядають так, ніби їх спеціально обробили та з'єднали між собою, можливо, створюючи платформу чи основу для житла. Такий рівень роботи з деревиною значно перевищує очікування щодо здібностей людей, які жили в ті далекі часи, повідомляє Earth.com.

Професор Ларрі Бархем з Ліверпульського університету разом із командою виявили клин, палицю-копалку, оброблену колоду та гілку з вирізаною виїмкою.

Ці унікальні артефакти збереглися завдяки болотистим умовам у районі Каламбо-Фолс. Їх творцями були представники, які жили задовго до Homo sapiens, ймовірно, Homo heidelbergensis або близький до них вид.

Більшість знань про ранніх людей базується на кам'яних артефактах, адже камінь здатен зберігатися століттями, тоді як дерево швидко розкладається. До цього часу свідчення використання деревини або інструментів для її обробки ранніми людьми обмежувалися лише застосуванням вогню, палиць для копання чи списів. Однак знахідки біля водоспадів Каламбо відкривають нову перспективу.

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Виявлені артефакти демонструють, що ранні гомініни вміли обробляти деревину, формуючи та з'єднуючи колоди. Це повністю змінює уявлення науки про їхні навички та творчий потенціал.

"Це відкриття перевернуло моє уявлення про наших пращурів. Забудьте про термін "кам'яний вік" – подивіться, на що вони були здатні: вони творили щось абсолютно нове і значуще з дерева", – зазначив Бархем.

"Вони застосовували свій розум, фантазію та майстерність, щоб створити те, чого раніше не існувало і що вони самі ніколи не бачили", – додав він.

Деревина, якій майже півмільйона років, – справжня рідкість. Для підтвердження її віку команда використала методи, що виходять за межі традиційних підходів.

"Визначення віку таких давніх знахідок є надзвичайно складним завданням. Ми застосували метод люмінесцентного датування для цього. Ці сучасні технології дозволяють охоплювати значно давніші періоди, відкриваючи нам нові перспективи вивчення еволюції людини", – пояснив професор Джефф Даллер з Університету Аберістуїта.

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Цікаво, що фрагменти деревини були виявлені ще під час розкопок біля водоспаду Каламбо в 1960-х роках. Однак тоді їхній вік залишався невизначеним через відсутність відповідних методів датування, тому справжня цінність цього місця стала зрозумілою лише зараз.

Сучасні технології датування підтвердили, що ці дерев’яні конструкції належать до дуже давньої епохи.

Завдяки точному визначенню часу їх створення дослідники змогли зрозуміти, як ранні люди обирали матеріали, планували свої роботи й адаптувалися до навколишнього середовища задовго до появи Homo sapiens.

Це відкриття має значення, оскільки раніше вчені вважали, що прогрес ранніх гомінінів від простих до складних рішень був поступовим і передбачуваним. Вважалося, що ці давні люди не вирізнялися особливою винахідливістю. Однак знахідки біля водоспаду Каламбо підривають цю теорію.

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Древні люди не просто використовували те, що знаходили під рукою. Вони свідомо обробляли деревину, надаючи їй чіткої форми та створюючи структуровані об’єкти. Це свідчить про їхню здатність до планування і стратегічного мислення.

У фокусі досліджень – не тільки інструменти, якими вони користувалися, а й те, що вони створювали. Вони працювали з деревиною, розуміючи її властивості, і перетворювали звичайні колоди на складні об’єкти.

Вони зрозуміли, що певні шматки деревини, які були вирізані та підігнані один до одного, можуть утворювати міцні поверхні або опори. Такий рівень планування та виконання робіт з’явився значно раніше, ніж раніше припускали.

Отже, термін "кам’яний вік" вже не зовсім доречний. Називаючи цей період "кам’яним століттям", вчені могли недооцінювати значення інших матеріалів. Камінь домінує у нашому розумінні доісторичних часів лише через його довговічність. Насправді ж ранні люди, ймовірно, використовували різноманітні матеріали для виживання, але більшість дерев’яних виробів не збереглася, оскільки вони з часом розклалися.

Тепер, маючи прямі докази, ми бачимо, що ранні гомініни використовували не лише камінь. Вони активно працювали з деревиною, створюючи інструменти, платформи та інші об’єкти, які формували їхнє життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чоловік виявив поблизу свого будинку рештки мастодонта льодовикового періоду.

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