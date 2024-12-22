Древнейшая находка из дерева: сооружение возрастом 476 тысяч лет переворачивает историю человечества

Исследователи обнаружили деревянные конструкции, возраст которых оценивается примерно в 476 тысяч лет.

Эти находки выглядят так, будто их специально обработали и соединили между собой, возможно, создавая платформу или основу для жилья. Такой уровень работы с древесиной значительно превышает ожидания относительно способностей людей, живших в те далекие времена, сообщает Earth.com.

Профессор Ларри Бархэм из Ливерпульского университета вместе с командой обнаружили клин, палку-копалку, обработанное бревно и ветку с вырезанной выемкой.

Эти уникальные артефакты сохранились благодаря болотистым условиям в районе Каламбо-Фолс.

Большинство знаний о ранних людях базируется на каменных артефактах, ведь камень способен храниться веками, тогда как дерево быстро разлагается. До сих пор свидетельства использования древесины или инструментов для ее обработки ранними людьми ограничивались лишь применением огня, палок для копания или копий. Однако находки у водопадов Каламбо открывают новую перспективу.

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Выявленные артефакты демонстрируют, что ранние гоминины умели обрабатывать древесину, формируя и соединяя бревна.

"Это открытие перевернуло мое представление о наших предках. Забудьте о термине "каменный век" - посмотрите, на что они были способны: они творили что-то совершенно новое и значимое из дерева", – отметил Бархем.

"Они применяли свой ум, фантазию и мастерство, чтобы создать то, чего раньше не существовало и что они сами никогда не видели", – добавил он.

Древесина, которой почти полмиллиона лет, – настоящая редкость. Для подтверждения ее возраста команда использовала методы, выходящие за пределы традиционных подходов.

"Определение возраста таких древних находок является чрезвычайно сложной задачей. Мы применили метод люминесцентной датировки для этого. Эти современные технологии позволяют охватывать более древние периоды, открывая нам новые перспективы изучения эволюции человека", – обьяснил профессор Джефф Даллер из Университета Аберистуита.

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Интересно, что фрагменты древесины были обнаружены еще во время раскопок у водопада Каламбо в 1960-х годах. Однако тогда их возраст оставался неопределенным из-за отсутствия соответствующих методов датировки, поэтому истинная ценность этого места стала понятной только сейчас.

Современные технологии датировки подтвердили, что эти деревянные конструкции принадлежат очень древней эпохе.

Благодаря точному определению времени их создания исследователи смогли понять, как ранние люди выбирали материалы, планировали свои работы и адаптировались к окружающей среде задолго до появления Homo sapiens.

Это открытие имеет значение, поскольку ранее ученые считали, что прогресс ранних гоминин от простых до сложных решений был постепенным и предсказуемым. Считалось, что эти древние люди не отличались особой изобретательностью. Однако находки возле водопада Каламбо подрывают эту теорию.

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Древние люди не просто использовали то, что находили под рукой. Они сознательно обрабатывали древесину, придавая ей четкую форму и создавая структурированные объекты.

В фокусе исследований не только инструменты, которыми они пользовались, но и то, что они создавали. Они работали с древесиной, понимая ее свойства, и превращали обычные бревна в сложные объекты.

Они поняли, что определенные куски древесины, которые были вырезаны и подогнаны друг к другу, могут образовывать прочные поверхности или опоры.

Итак, термин "каменный век" уже не совсем уместен. Называя этот период "каменным веком", учёные могли недооценивать значения других материалов. Камень доминирует в нашем понимании доисторических времен только из-за его долговечности. На самом же деле ранние люди, вероятно, использовали разнообразные материалы для выживания, но большинство деревянных изделий не сохранилось, поскольку они со временем разложились.

Теперь, имея прямые доказательства, мы видим, что ранние гоминины использовали не только камень. Они активно работали с древесиной, создавая инструменты, платформы и другие объекты, формировавшие их жизнь.

Напомним, ранее мы рассказывали, что мужчина обнаружил у своего дома остатки мастодонта ледникового периода.

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