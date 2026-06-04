У Німеччині знайшли рідкісний древній гребінець зі слонової кістки: як виглядав (фото)

Невеликий, але надзвичайно цінний артефакт зі слонової кістки, знайдений у Німеччині, відкрив дослідникам нове бачення побуту середньовічної еліти. Прикрашений гребінець XII століття, виявлений у замку Гольстербург поблизу Варбурга, нині став одним із ключових експонатів Музею археології та культури в Херне.

Про це пише Arkeonews. Його розміри становлять лише 6,3 × 7,1 см, однак матеріал і рівень виконання свідчать про високу цінність предмета. У середньовічній Європі слонова кістка вважалася розкішшю, доступною лише заможним верствам суспільства. Подібні речі часто асоціювалися з королівськими особами, церковними ієрархами та заможними аристократами.

Артефакт було знайдено під час розкопок у Гольстербурзі у 2017 році. Керівник експедиції, археолог Кім Вегенер, одразу відзначив його унікальність. Такі предмети інколи називають "літургійними гребінцями", адже частину подібних знахідок пов’язують із церковними обрядами. Водночас контекст виявлення та характер оздоблення цього екземпляра вказують, що він, імовірніше, належав представнику світської знаті, а не використовувався у богослужіннях.

Гребінець прикрашений двома сценами, виконаними у витонченій різьбі. З одного боку зображено собаку, яка женеться за зайцем — популярний мотив середньовічного мистецтва, пов’язаний із традицією полювання. З іншого — два павичі, розташовані один навпроти одного, що символізували розкіш і високий статус власника.

Останні мікроскопічні дослідження виявили на поверхні сліди позолоти. Її залишки зафіксовано в окремих деталях зображень, зокрема в оці зайця та декоративних елементах над сценою з павичами. Це свідчить, що первісно гребінець виглядав значно ефектніше, поєднуючи різьблення зі слонової кістки та золоті акценти.

Знахідка також підтверджує високий статус замку Гольстербург, який вважається одним із найцікавіших середньовічних укріплень Вестфалії завдяки своїй незвичній восьмикутній архітектурі. Під час археологічних робіт тут виявили й інші ознаки розвиненої інфраструктури, зокрема систему повітряного опалення, що було рідкістю для того часу. Замок пов’язують із впливовим родом Едельгеррен фон Гольтузен, який інвестував значні ресурси у його будівництво.

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Інші знахідки з території, зокрема ігрові фішки, свідчать про те, що мешканці замку вели типовий для аристократії спосіб життя, приділяючи увагу як побуту, так і розвагам. У цьому контексті гребінець виступає не просто предметом догляду, а символом статусу, престижу та соціальної належності.

Походження виробу досі остаточно не встановлено. Серед можливих центрів його виготовлення дослідники називають Середземномор’я, Візантійський світ, ремісничі майстерні на північ від Альп або монастирські центри, зокрема Гельмарсхаузен.

Після реставрації гребінець експонувався у музеях Берліна, Мюнстера та Падерборна, а згодом повернувся до постійної експозиції у Херне. Сьогодні він вважається важливим свідченням торговельних зв’язків, художніх традицій і культурних амбіцій середньовічної європейської знаті, які можна відтворити навіть за таким невеликим, але промовистим артефактом.

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