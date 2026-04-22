У Німеччині знайшли древній римський канал: чим цікавий (фото)

Археологи в Німеччині натрапили на залишки давньоримського каналу, який понад дві тисячі років тому виконував роль важливої транспортної артерії. Споруда була прихована під сільськогосподарськими полями.

За даними дослідників, штучний канал збудували приблизно у I столітті нашої ери. Про це пише Popularmechanics.

Він з’єднував річку Рейн із римськими укріпленнями та поселеннями в регіоні. Споруда мала значні розміри — близько 15 метрів завширшки та до 2,5 метра завглибшки.

Науковці наголошують, що канал був повністю штучним і для свого часу являв собою складну інженерну систему. Він суттєво змінив місцевий ландшафт і став одним із небагатьох римських судноплавних каналів, зведених на північ від Альп.

Дослідження показують, що ця споруда була частиною водної системи Ландграбен/Шварцбах і відігравала важливу роль у логістиці Римської імперії.

Основною функцією каналу було транспортування військ і вантажів, а також забезпечення римських прикордонних укріплень. Він створював зручний водний маршрут між Рейном і внутрішньою гаванню біля форту Требур-Астхайм.

Читайте також: Науковці розгадали секрети долини глечиків в Лаосі (фото)

Цей форт, зведений за правління імператора Валентиніана I (364–375 роки н. е.), виконував важливу оборонну функцію. Завдяки каналу судна могли безпечно швартуватися, а ресурси — швидко переміщатися вздовж римсько-германського кордону.

За оцінками вчених, канал залишався функціональним значно довше за саму Римську імперію — аж до VIII століття, у період Меровінгів і ранніх Каролінгів.

Дослідники припускають, що цей водний шлях міг вплинути на подальший розвиток регіону та навіть на появу королівського палацу в Требурі, який згадується в джерелах IX століття.

З часом канал втратив своє значення, перестав обслуговуватися і поступово був засипаний ґрунтом та відкладами. Його сліди вдалося відновити лише завдяки сучасним археологічним технологіям.

Нагадаємо, вчені відкопали сотні артефактів епохи вікінгів у Швеції.

