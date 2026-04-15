Унікальне відкриття: у Єгипті знайшли картуш з імʼям фараона Рамзеса ІІ (фото)

У Луксор археологи виявили нові ієрогліфічні написи, які доповнюють історію одного з найвідоміших храмових комплексів Стародавнього Єгипту. Свіжі дослідження біля пошкодженої частини споруди відкрили написи, безпосередньо пов’язані з фараоном Рамзесом II, що дозволяє краще зрозуміти його діяльність у цьому місці.

Про це пише Heritage Daily. Знахідку виявили на території Рамессеум — храму, зведеного у XIII столітті до н.е. під час правління цього правителя. Міжнародна команда дослідників виявила висічений картуш — характерний овальний напис, у якому в Давньому Єгипті позначали імена фараонів. У цьому випадку він чітко містить ім’я Рамзеса II.

Такі картуші мають велике значення для науки, адже допомагають точно датувати архітектурні об’єкти та встановлювати їхній зв’язок із конкретними правителями. Нове відкриття підтвердило, що досліджувана частина комплексу безпосередньо пов’язана з одним із найвідоміших фараонів Єгипту.

Окрім цього, археологи натрапили на фрагмент архітектурної конструкції з написом, у якому згадується раніше невідомий топонім. Ймовірно, він пов’язаний із територіями, що перебували під владою Рамзеса II, і може відкрити нові напрями для подальших досліджень.

Рамессеум був зведений як похоронний храм, де після смерті правителя проводили ритуали на його честь. З часом значна частина споруди зазнала руйнувань, зокрема обвалився вхідний пілон. Нині науковці зосереджені на фіксації та збереженні вцілілих елементів перед можливими реставраційними роботами.

Проєкт реалізується у співпраці між корейськими науковими установами та Вищою радою з питань старожитностей Єгипту. У процесі робіт над об’єктом встановлюють спеціальні захисні конструкції, щоб уберегти залишки храму від впливу погодних умов і забезпечити їх подальше дослідження.

