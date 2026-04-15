Уникальное открытие: в Египте нашли картуш с именем фараона Рамзеса II (фото)

В Луксоре археологи обнаружили новые иероглифические надписи, дополняющие историю одного из самых известных храмовых комплексов Древнего Египта. Свежие исследования у поврежденной части сооружения открыли надписи, непосредственно связанные с фараоном Рамзесом II, позволяющим лучше понять его деятельность в этом месте.

Об этом пишет Heritage Daily. Находку обнаружили на территории Рамессеума — храма, возведенного в XIII веке до н.э. во время правления этого правителя. Международная команда исследователей обнаружила высеченную картушу — характерную овальную надпись, в которой в Древнем Египте обозначали имена фараонов. В этом случае он верно содержит имя Рамзеса II.

Такие картуши имеют большое значение для науки, ведь помогают точно датировать архитектурные объекты и устанавливать их связь с конкретными правителями. Новое открытие подтвердило, что исследуемая часть комплекса напрямую связана с одним из самых известных фараонов Египта.

Кроме этого, археологи наткнулись на фрагмент архитектурной конструкции с надписью, в которой упоминается ранее неизвестный топоним. Вероятно, он связан с находящимися под властью Рамзеса II территориями и может открыть новые направления для дальнейших исследований.

Рамессеум был возведен в качестве погребального храма, где после смерти правителя проводили ритуалы в его честь. Со временем значительная часть сооружения потерпела разрушения, в частности обрушился входной пилон. В настоящее время ученые сосредоточены на фиксации и сохранении уцелевших элементов перед реставрационными работами.

Проект реализуется в сотрудничестве между корейскими научными учреждениями и Высшим советом по древностям Египта. В процессе работ над объектом устанавливают специальные защитные конструкции, чтобы уберечь остатки храма от влияния погодных условий и обеспечить их дальнейшее исследование.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!