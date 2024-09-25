Швидше не буває: рецепт сирої аджики за 15 хвилин на зиму

Спробуйте приготувати гостру сиру аджику з червоного перцю за лічені хвилини. Цей простий та ароматний рецепт стане чудовим доповненням до м'ясних і овочевих страв.

Про це пише Дніпро Регіон.

Інгредієнти:

1,5 кг червоного солодкого перцю або ратунди

3-4 стручки гострого перцю

2 столові ложки солі

6 столових ложок цукру

200-300 мл оцту

2 головки часнику

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Процес приготування

У червоного солодкого перцю видаліть плодоніжку та насіння. У гострого перцю відріжте тільки плодоніжку, зберігаючи насіння для пікантності. Очистіть часник від лушпиння. Пропустіть через м'ясорубку обидва види перцю разом із часником. До отриманої маси додайте сіль, цукор та оцет. Ретельно перемішайте всі інгредієнти до однорідності. Перекладіть готову суміш у попередньо стерилізовані банки. Зберігайте приготовану аджику в холодильнику.

Цей рецепт дозволить вам швидко приготувати смачну домашню аджику, яка стане чудовим доповненням до різноманітних страв та збагатить ваше меню гострими нотками.

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