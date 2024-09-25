Скорее не бывает: рецепт сырой аджики за 15 минут на зиму
Попытайтесь приготовить острую сырую аджику из красного перца за считанные минуты. Этот простой и ароматный рецепт станет отличным дополнением к мясным и овощным блюдам.
Об этом пишет Днепр Регион.
Ингредиенты:
- 1,5 кг красного сладкого перца или ратуши
- 3-4 стручка острого перца
- 2 столовые ложки соли
- 6 столовых ложек сахара
- 200-300 мл уксуса
- 2 головки чеснока
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Процесс приготовления
- У красного сладкого перца удалите плодоножку и семена. У острого перца отрежьте только плодоножку, сохраняя семена для пикантности.
- Очистите чеснок от шелухи.
- Пропустите через мясорубку оба вида перца вместе с чесноком.
- В полученную массу добавьте соль, сахар и уксус. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности.
- Переведите готовую смесь в предварительно стерилизованные банки.
- Храните приготовленную аджику в холодильнике.
Этот рецепт позволит вам быстро приготовить вкусную домашнюю аджику, которая станет отличным дополнением к разнообразным блюдам и обогатит ваше меню острыми нотками.
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