Скорее не бывает: рецепт сырой аджики за 15 минут на зиму

Попытайтесь приготовить острую сырую аджику из красного перца за считанные минуты. Этот простой и ароматный рецепт станет отличным дополнением к мясным и овощным блюдам.

Об этом пишет Днепр Регион.

Ингредиенты:

1,5 кг красного сладкого перца или ратуши

3-4 стручка острого перца

2 столовые ложки соли

6 столовых ложек сахара

200-300 мл уксуса

2 головки чеснока

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Процесс приготовления

У красного сладкого перца удалите плодоножку и семена. У острого перца отрежьте только плодоножку, сохраняя семена для пикантности. Очистите чеснок от шелухи. Пропустите через мясорубку оба вида перца вместе с чесноком. В полученную массу добавьте соль, сахар и уксус. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности. Переведите готовую смесь в предварительно стерилизованные банки. Храните приготовленную аджику в холодильнике.

Этот рецепт позволит вам быстро приготовить вкусную домашнюю аджику, которая станет отличным дополнением к разнообразным блюдам и обогатит ваше меню острыми нотками.

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