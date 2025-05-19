Рекордне космічне явище: науковці виявили, коли Землю накрила найсильніша сонячна буря в історії

За інформацією NASA, сонячні спалахи, що сталися 10–11 травня 2025 року, були найсильнішими з 2003 року. Деякі науковці припускають, що ці явища могли стати найінтенсивнішими за останні пів тисячоліття.

Водночас, найпотужніша сонячна буря за всю історію, ймовірно, відбулася ще в епоху останнього льодовикового періоду й перевищувала сучасні геомагнітні бурі приблизно в 500 разів. Про це повідомляє Forbes.

Детальні результати дослідження опубліковані цього тижня в науковому журналі Earth and Planetary Science Letters. Вчені аналізували річні кільця дерев, знайдених у Французьких Альпах, і виявили значне підвищення рівня радіовуглецю, що датується приблизно 12 350 роком до нашої ери – під завершення льодовикового періоду.

Йдеться не просто про звичайну сонячну бурю, а про масштабний викид сонячних частинок – вибух надшвидких і високоеенергетичних протонів, що спричинили потужну радіаційну бурю навколо нашої планети.

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"Ця подія задає нову межу найгіршого можливого сценарію. Усвідомлення її масштабів є надзвичайно важливим для прогнозування загроз, які можуть нести майбутні сонячні бурі для критичної інфраструктури – зокрема, супутників, енергосистем і засобів зв’язку", – підкреслила головна авторка дослідження, наукова співробітниця Університету Оулу (Фінляндія) Ксенія Голубенко.

Завдяки використанню спеціальної хіміко-кліматичної моделі, призначеної для відтворення давніх бур сонячних частинок і підтвердженої даними з річних кілець дерев, науковці визначили, що подія, яка сталася близько 12 350 року до нашої ери, була приблизно на 18% потужніша, ніж найсильніша буря, раніше зафіксована в аналізах деревини. Та, у свою чергу, відбулася у 775 році н. е., але в сучасній історії подібних явищ не спостерігалося.

"Порівняно з наймасштабнішою подією супутникової епохи – бурею сонячних частинок 2005 року – давній вибух 12 350 року до н. е. виявився більш ніж у 500 разів сильнішим за нашими розрахунками. Це єдина виявлена надекстремальна сонячна буря, що сталася ще до початку голоцену – періоду стабільного й теплого клімату, який триває вже понад 12 тисяч років. Інші помітні бурі сонячних частинок сталися приблизно у 994 році н. е., 663 році до н. е., а також у 5259 і 7176 роках до нашої ери", – зазначила Ксенія Голубенко.

Раніше ми розповідали, що найсильніша магнітна буря виявилася ще потужнішою, ніж думали вчені.

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