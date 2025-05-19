Рекордное космическое явление: ученые обнаружили, когда Землю накрыла сильнейшая солнечная буря в истории

По информации NASA, произошедшие 10–11 мая 2025 года солнечные вспышки были самыми сильными с 2003 года. Некоторые ученые предполагают, что эти явления могли стать самыми интенсивными за последние полтысячелетия.

В то же время самая мощная солнечная буря за всю историю, вероятно, произошла еще в эпоху последнего ледникового периода и превышала современные геомагнитные бури примерно в 500 раз. Об этом сообщает Forbes.

Подробные результаты исследования опубликованы на этой неделе в научном журнале Earth and Planetary Science Letters. Ученые анализировали годовые кольца деревьев, найденных во Французских Альпах, и выявили значительное повышение уровня радиоуглерода, датируемого примерно 12 350 годом до нашей эры – к концу ледникового периода.

Речь идет не просто об обычной солнечной буре, а о масштабном выбросе солнечных частиц – взрыве сверхбыстрых и высокоэнергетических протонов, повлекших за собой мощную радиационную бурю вокруг нашей планеты.

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"Это событие задает новый предел наихудшего возможного сценария. Осознание ее масштабов чрезвычайно важно для прогнозирования угроз, которые могут нести будущие солнечные бури для критической инфраструктуры – в частности, спутников, энергосистем и средств связи", – подчеркнула главный автор исследования, научная сотрудница Университета Оулу (Финляндия) Ксения Голубенко.

Благодаря использованию специальной химико-климатической модели, предназначенной для воспроизведения древних бурь солнечных частиц и подтвержденной данными из годовых колец деревьев, ученые определили, что произошедшее около 12 350 года до нашей эры было примерно на 18% мощнее, чем сильнейшая буря, ранее зафиксированная в анализах древесины. Но, в свою очередь, произошла в 775 году н. э., но в современной истории подобных явлений не наблюдалось.

"По сравнению с самым масштабным событием спутниковой эпохи – бурей солнечных частиц 2005 – давний взрыв 12 350 года до н. е. оказался более чем в 500 раз сильнее наших расчетов. Это единственная обнаруженная сверхэкстремальная солнечная буря, которая произошла еще до начала голоцена – периода стабильного и теплого климата, который длится уже более 12 тысяч лет. Другие заметные бури солнечных частиц произошли примерно в 994 г. н. э., 663 году до н. э., а также в 5259 и 7176 годах до нашей эры", – отметила Ксения Голубенко.

Ранее мы рассказывали, что сильнейшая магнитная буря оказалась еще более мощной, чем думали ученые.

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