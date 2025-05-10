Космічний супутник NOAA GOES-19 зафіксував вражаюче явище – гігантське виверження на Сонці. За інформацією Центру прогнозування космічної погоди (NOAA), такі виверження спричиняють так звані "нитки" — це щільні й холодні потоки сонячної плазми, які утримуються над поверхнею світила завдяки впливу магнітних полів.

Про це повідомляє Space.com. У публікації зазначено, що при порушенні стабільності ці структури можуть раптово вибухати, іноді супроводжуючись корональними викидами маси – масштабними потоками магнітної енергії та плазми, які здатні викликати геомагнітні бурі на нашій планеті.

При цьому вчені зазначають, що виверження відбулося у напрямку, протилежному до Землі, тож жодного прямого впливу на нашу планету воно не матиме.

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Фахівчиня з космічної погоди Сара Гауссіл зауважила, що Сонце ніби демонструє свою силу, нагадуючи, що його активність усе ще далека від спокою.

Знімок був зроблений завдяки телескопу Solar Ultraviolet Imager, який працює в діапазоні екстремального ультрафіолету. Фото зафіксували між 06:30 та 09:50 ранку за східним часом 7 травня.

Потужне сонячне виверження налякало вчених: Землю може накрити геомагнітний шторм (фото). Джерело: Центр прогнозування космічної погоди NOAA

Попри те, що це сонячне виверження не становить загрози для Землі, фахівці продовжують уважно відстежувати рівень сонячної активності протягом цього тижня. Як повідомляє Метеорологічне бюро Великої Британії, ослаблений, але ще активний потік сонячного вітру в поєднанні з імовірними ковзними ударами від раніших корональних викидів може спричинити появу північного сяйва в регіонах із високими широтами.

Раніше ми розповідали, чому виникають магнітні бурі та як їх відстежувати.

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