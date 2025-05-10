Космический спутник NOAA GOES-19 зафиксировал поразительное явление – гигантское извержение на Солнце. По информации Центра прогнозирования космической погоды (NOAA), такие извержения влекут за собой так называемые "нити" - это плотные и холодные потоки солнечной плазмы, удерживаемые над поверхностью светила благодаря воздействию магнитных полей.

Об этом сообщает Space.com. В публикации говорится, что при нарушении стабильности эти структуры могут внезапно взрываться, иногда сопровождаясь корональными выбросами массы – масштабными потоками магнитной энергии и плазмы, которые способны вызвать геомагнитные бури на нашей планете.

При этом ученые отмечают, что извержение произошло в направлении, противоположном Земле, поэтому никакого прямого влияния на нашу планету оно не будет.

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Специалист по космической погоде Сара Гауссил заметила, что Солнце как бы демонстрирует свою силу, напоминая, что его активность все еще далека от покоя.

Снимок был сделан благодаря телескопу Solar Ultraviolet Imager, работающему в диапазоне экстремального ультрафиолета. Фото зафиксировали между 06:30 и 09:50 утра по восточному времени 7 мая.

Мощное солнечное извержение напугало ученых: Землю может накрыть геомагнитный шторм (фото). Источник: Центр прогнозирования космической погоды NOAA

Несмотря на то, что это солнечное извержение не представляет угрозы Земле, специалисты продолжают внимательно отслеживать уровень солнечной активности в течение этой недели. Как сообщает Метеорологическое бюро Великобритании, ослабленный, но еще активный поток солнечного ветра в сочетании с вероятными скользящими ударами от более ранних корональных выбросов может повлечь за собой появление северного сияния в регионах с высокими широтами.

Раньше мы рассказывали, почему возникают магнитные бури и как их отслеживать.

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