Чому померлим Древнього Риму клали на груди цвяхи: вчені дали відповідь (фото)

Під час археологічних досліджень давнього некрополя в Римі науковці зафіксували незвичну та повторювану практику поховань: на грудях померлих розміщували невеликі залізні цвяхи. Така деталь свідчить про глибокі уявлення давніх римлян щодо смерті, захисту та межі між світом живих і мертвих.

Знахідку зроблено в некрополі Остієнсе — великому поховальному комплексі, розташованому вздовж давньої дороги Віа Остієнсе, яка вела від Риму до порту Остія. У давнину ця місцевість мала стратегічне значення як важливий транспортний і торговий маршрут. З часом некрополь розширювався і перетворився на різнорідний поховальний простір, де співіснували як розкішні гробниці з написами та оздобленням, так і прості поховання без особливих прикрас. Це відображало соціальну стратифікацію римського суспільства та еволюцію поховальних традицій.

Досліджені поховання належать до пізньоантичного періоду — часу значних змін у Римській імперії. На відміну від ранніших етапів, коли померлих часто ховали у складних спорудах, ці тіла були просто поховані в землі. Саме в цих могилах археологи виявили систематичне розміщення цвяхів на грудях покійних, що вказує на свідомий ритуальний характер цієї практики, а не випадковість.

Подібне використання цвяхів у поховальних обрядах уже відоме в різних регіонах римського світу. Дослідники пропонують кілька інтерпретацій цього явища, поєднуючи символіку, ритуал і віру в захист. Одне з поширених пояснень полягає в тому, що цвях міг символізувати остаточність смерті — своєрідно "фіксуючи" стан померлого та унеможливлюючи його повернення у світ живих.

Такі уявлення пов’язані з релігійними та народними віруваннями римлян, які формувалися під впливом етруських традицій і поширених забобонів. Предмети повсякденного вжитку часто отримували символічне або сакральне значення. У випадку цвяхів їхня практична функція — фіксація та утримання — переносилася на духовний рівень, де вони могли "утримувати" душу померлого або запобігати її поверненню.

Інше можливе трактування пов’язане із захисною функцією: цвяхи могли слугувати оберегом, що мав захищати як тіло покійного від осквернення, так і живих від потенційної надприродної небезпеки. У цьому сенсі ритуал виступав своєрідним бар’єром між двома світами, покликаним забезпечити порядок після смерті.

Символіка цвяхів простежується і в інших римських обрядах. Наприклад, церемонія clavum figendi передбачала вбивання цвяха в стіну під час важливих подій. Такий акт символізував завершення певного етапу та перехід до нового, а також мав очищувальне значення. Про це повідомляє Info Room.

Крім того, письмові джерела згадують використання цвяхів у лікувальних практиках. У давнину їм приписували здатність допомагати при різних недугах — від лихоманки до судомних станів. Існували навіть вірування, що цвях, забитий у землю в місці, де людина знепритомніла, може сприяти її одужанню. Також їх вважали засобом захисту від стихійних лих.

Водночас цвяхи могли використовуватися і в магічних практиках із протилежною метою. У так званих defixiones на свинцевих табличках наносили прокляття, які потім "закріплювали" цвяхами. Це мало підсилити дію закляття та спрямувати його на конкретну людину. Таким чином, один і той самий предмет міг застосовуватися як у захисних, так і в шкідливих ритуалах.

Знахідки в некрополі Остієнсе дають змогу краще зрозуміти, як римляни сприймали смерть і намагалися впоратися з невизначеністю, пов’язаною з потойбіччям. Поховальні практики відображають не лише шану до померлих, а й прагнення людей забезпечити безпеку та зберегти відчуття контролю над невідомим. З кожним новим відкриттям дослідники отримують додаткові фрагменти, що допомагають відтворити уявлення давніх суспільств про життя, смерть і світ за її межами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!