Почему умершим Древний Рим клали на грудь гвозди: ученые дали ответ (фото)

Во время археологических исследований древнего некрополя в Риме ученые зафиксировали необычную и повторяющуюся практику захоронений: на груди умерших размещали небольшие железные гвозди. Такая деталь свидетельствует о глубоких представлениях древних римлян о смерти, защите и границах между миром живых и мертвых.

Находка сделана в некрополе Остиенсе — большом погребальном комплексе, расположенном вдоль древней дороги Виа Остиенсе, ведущей от Рима к порту Остия. В древности эта местность имела стратегическое значение как важный транспортный и торговый маршрут. Со временем некрополь расширялся и превратился в разнородное погребальное пространство, где сосуществовали как роскошные гробницы с надписями и украшением, так и простые погребения без особых украшений. Это отражало социальную стратификацию римского общества и эволюцию погребальных традиций.

Исследованные захоронения относятся к позднеантическому периоду - времени значительных изменений в Римской империи. В отличие от более ранних этапов, когда умерших часто хоронили в сложных сооружениях, эти тела были просто погребены в земле. Именно в этих могилах археологи обнаружили систематическое размещение гвоздей на груди усопших, что указывает на сознательный ритуальный характер этой практики, а не случайность.

Подобное использование гвоздей в погребальных обрядах уже известно в разных регионах римского мира. Исследователи предлагают несколько интерпретаций этого явления, совмещая символику, ритуал и веру в защиту. Одно из распространенных объяснений состоит в том, что гвоздь мог символизировать окончательность смерти — своеобразно "фиксируя" состояние умершего и делая невозможным его возвращение в мир живых.

Такие представления связаны с религиозными и народными верованиями римлян, которые формировались под влиянием этрусских традиций и распространенных предрассудков. Предметы повседневного обихода часто получали символическое или сакральное значение. В случае гвоздей их практическая функция – фиксация и удержание – переносилась на духовный уровень, где они могли "удерживать" душу умершего или предотвращать ее возвращение.

Другая возможная трактовка связана с защитной функцией: гвозди могли служить оберегом, защищавшим как тело усопшего от осквернения, так и живых от потенциальной сверхъестественной опасности. В этом смысле ритуал выступал своеобразным барьером между двумя мирами, призванным обеспечить порядок после смерти.

Символика гвоздей наблюдается и в других римских обрядах. К примеру, церемония clavum figendi предусматривала вбивание гвоздя в стену во время важных событий. Такой акт символизировал завершение определенного этапа и переход к новому, а также очищающее значение. Об этом сообщает Info Room.

Кроме того, письменные источники упоминают использование гвоздей в лечебных практиках. В древности им приписывали способность помогать при различных недугах – от лихорадки до судорожных состояний. Существовали даже верования, что гвоздь, забитый в землю в месте, где человек потерял сознание, может способствовать его выздоровлению. Также их считали средством защиты от стихийных бедствий.

В то же время, гвозди могли использоваться и в магических практиках с противоположной целью. В так называемых defixiones на свинцовых табличках наносили проклятия, которые затем закрепляли гвоздями. Это должно было усилить действие заклятия и направить его на конкретного человека. Таким образом, один и тот же предмет мог применяться как в защитных, так и во вредных ритуалах.

Находки в некрополе Остиенсе позволяют лучше понять, как римляне воспринимали смерть и пытались справиться с неопределенностью, связанной с потусторонним миром. Погребальные практики отражают не только уважение к умершим, но и стремление людей обеспечить безопасность и сохранить чувство контроля над неизвестным. С каждым новым открытием исследователи получают дополнительные фрагменты, помогающие воспроизвести представления древних обществ о жизни, смерти и мире за ее пределами.

