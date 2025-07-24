Нове відкриття через 100 років: вчені заявили, що 'Титанік' приховував факт, про який ніхто не здогадувався

Вважається, що під час спуску "Титаніка" на воду його одразу охрестили непотоплюваним судном. Проте вже вранці 15 квітня 1912 року, під час свого першого рейсу, легендарний лайнер затонув. Цей парадокс досі викликає інтерес у науковців і прихильників морської історії.

Як повідомляє MailOnline, деякі джерела свідчать: слава про нібито непотоплюваність "Титаніка" виникла вже після катастрофи. Імовірно, першими це слово вжили журналісти The New York Times. У статті, надрукованій одразу після трагедії, зазначалося, що представник компанії White Star Line "продовжував стверджувати, ніби 'Титанік' був непотоплюваним, навіть попри його загибель".

Згодом цей епітет з’явився в літературі та кінематографі. Наприклад, англійська письменниця Беріл Бейнбрідж використала його в романі "Кожен сам за себе" (1996), а у фільмі Джеймса Кемерона "Титанік" (1997) мати головної героїні ставить запитання: "Це той самий корабель, який усі вважають непотоплюваним?"

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Втім, ще у 1999 році викладач з Університету Лідса, спеціаліст із комунікацій Річард Гавеллс заявив, що до 10 квітня 1912 року – дати першого рейсу – "Титанік" ніколи офіційно не подавався як непотоплюваний. Він зазначив: "Широкі маси навряд чи сприймали "Титанік" як винятковий, непотоплюваний корабель до моменту його виходу в море. Але як тільки сталася трагедія, все змінилося – ніби судно з самого початку вважалося абсолютно надійним".

Цю точку зору підтримують і фахівці Королівських музеїв Грінвіча, які займаються морською історією. На їхньому сайті прямо вказано, що "Титанік" насправді ніколи офіційно не вважався непотоплюваним".

Та певну інтригу додає маловідомий архівний документ 1911 року, який може пролити світло на ситуацію. У ньому міститься опис "Титаніка" та його побратима "Олімпіка", ймовірно, здатний поставити крапку в багаторічній дискусії.

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Про цей документ розповів історик Джошуа Аллен Мілфорд у коментарі MailOnline. Він виявив цитату в профільному виданні The Shipbuilder, яка стосувалась обох кораблів. У публікації йшлося про аварію "Олімпіка" з військовим крейсером HMS Hawke, яку лайнер успішно пережив. Саме після цього за обома суднами й закріпилась репутація "непотоплюваних".

У публікації галузевого журналу зазначалося: "…що останній із цих кораблів здійснить свій перший рейс у липні 1911 року; і настільки, наскільки це технічно можливо, обидва ці вражаючі судна були спроєктовані як непотоплювані". Це свідчить, що гучне визначення з’явилося ще до того, як "Титанік" зазнав катастрофи.

Історик Джошуа Аллен Мілфорд звертає увагу: аварія, яку пережив "Олімпік", зміцнила віру в надійність його конструкції, що, ймовірно, і підвищило довіру до "Титаніка". Саме тому очікування щодо його першого рейсу були такими високими. Дослідник не виключає, що це могло позитивно вплинути і на попит квитків серед пасажирів.

Будівельна компанія Harland & Wolff, яка відповідала за створення обох лайнерів, з гордістю підкреслювала технічні переваги своїх проєктів. За словами Мілфорда, ще до завершення будівництва кораблі вже називалися "практично непотоплюваними". Цю думку, зокрема, активно поширював і журнал The Shipbuilder, а також кілька газет — наприклад, Irish News та Belfast Morning News у червні 1911 року.

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У матеріалі, присвяченому запуску корпусу "Титаніка", акцент робився на інноваційній системі герметичних відсіків і водонепроникних дверей. На основі цього робився висновок, що лайнер є "практично непотоплюваним".

Командир судна, капітан Едвард Сміт, також поділяв цю впевненість. Ще у 1907 році він заявив, що не бачить жодних обставин, які могли б призвести до затоплення пасажирського корабля. "Я не уявляю жодної події, яка змогла б потопити судно. Сучасна інженерія вже залишила ці ризики в минулому", — казав він. Через це твердження про те, що "Титанік" не мав репутації непотоплюваного до аварії, виглядає менш обґрунтованим, ніж вважають окремі дослідники.

Проте трагічна реальність виявила слабкі місця судна: після зіткнення з айсбергом "Титанік" зник під водою всього за 2 години 40 хвилин, забравши з собою понад півтори тисячі життів. Незважаючи на це, на момент квітня 1912 року віра в його абсолютну надійність, імовірно, вже була поширеною серед широкої публіки — навіть якщо сучасні джерела часто подають іншу картину.

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