Хто збудував Велику піраміду: нові відкриття вчених перевертають уявлення про давній Єгипет

Єгипетським археологам вдалося знайти нові написи та сліди всередині Великої піраміди в Гізі, що проливають більше світла на те, ким і яким чином було збудовано цю споруду понад 4500 років тому. Це відкриття ставить під сумнів давню теорію про будівництво піраміди рабами.

Про це повідомляє видання Daily Mail. За словами відомого єгиптолога Захі Хавасса, дослідження вузьких просторів над так званою "камерою фараона" за допомогою новітніх візуалізаційних технологій дозволило виявити невідомі раніше графіті.

Як пояснює вчений, ці написи належать робітничим групам і були зроблені приблизно у XIII столітті до нашої ери. Дослідники також вивчили поховання, розташовані на південь від Великої піраміди. Йдеться про могили майстрів, які брали участь у будівництві – їх прикрашають статуї із зображеннями важкої фізичної праці, зокрема процесу транспортування кам’яних брил. Деякі з гробниць мають написи з титулами, такими як "наглядач східної сторони піраміди" або "ремісник".

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"Це не могли бути раби – рабів би ніколи не ховали під стінами піраміди, над створенням якої вони нібито працювали. До того ж ці поховання були облаштовані спеціально, подібно до гробниць для знаті чи царських осіб", – зазначив Захі Хавасс у подкасті Limitless журналіста Метта Білла.

Дослідникам також вдалося знайти залишки пандусу, який, ймовірно, використовувався для транспортування вапнякових брил із сусіднього кар’єру, що розташований приблизно за 300 метрів від піраміди. Ця конструкція, створена з кам’яного щебеню та ґрунту, відкриває нові горизонти у розумінні інженерних рішень Стародавнього Єгипту.

Наразі вчені готують чергову експедицію, в рамках якої вперше в історії археології планують задіяти спеціального робота для дослідження внутрішніх приміщень піраміди.

У процесі розкопок на плато Гіза команда доктора Захі Хавасса виявила знаряддя праці – крем’яні інструменти та кам’яні молоти, що, ймовірно, належали робітникам, які зводили піраміду. Також археологи виявили сліди унікальної технології вирівнювання фундаменту монументу, яку стародавні майстри виконали, вирізавши основу безпосередньо в скелі на глибину понад вісім метрів.

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"Після створення квадратної основи будівельники починали обробляти породу з усіх боків, поки не досягали ідеально рівної площини. Цю поверхню й досі можна побачити на південній стороні піраміди Хуфу", – розповів Захі Хавасс.

Будівництво відбувалося силами різних бригад: одні займалися добуванням каменю, інші – надавали блокам необхідної форми, а ще інші транспортували ці блоки на дерев’яних санях, які волочили по піску. Для підйому кам’яних брил використовували земляний пандус – його залишки археологи виявили на ділянці C2, що розташована на південний захід від піраміди.

Паралельно команда археологів під керівництвом Марка Ленера провела дослідження поселення, де мешкали будівельники. На схід від піраміди вчені знайшли залишки масштабної пекарні, приміщення для засолювання риби, житлові будівлі та казарми.

"Часто можна почути, що робітники харчувалися лише хлібом, цибулею й часником. Але розкопки показали інше – ми виявили тисячі кісток тварин", – наголосив Хавасс. За підрахунками фахівців з Університету Чикаго, щодня для годування близько 10 тисяч осіб забивали орієнтовно 11 корів та 33 кози.

Особливу увагу археологи зосередили на вивченні так званої Великої порожнечі – великого простору всередині піраміди, який був виявлений ще у 2017 році. Ця порожнина розташована над Великою галереєю – головним похилим коридором, що з'єднує покої цариці та царя.

У межах нової археологічної місії планується залучити мініатюрного робота, розміром менш ніж сантиметр, який зможе проникнути в замкнуті ділянки через крихітний отвір у кам’яній кладці. Проєкт фінансується журналістом Меттом Біллом, а старт розкопок запланований на початок наступного року.

Доктор Захі Хавасс припускає, що ця порожнина може приховувати втрачену усипальницю фараона Хуфу – одного з найзагадковіших володарів Давнього Єгипту. Водночас сам Білл ставиться до цієї гіпотези скептично, нагадуючи, що жодна з відомих пірамід ще не виявила тіла фараона у своїй головній поховальній камері.

Раніше ми розповідали, скільки насправді сторін має піраміда Хеопса у Єгипті.

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