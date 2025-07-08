Була схована у скелі: в Італії вивчили гробницю епохи Етрусків

У Центральній Італії, на території некрополя Сан-Джуліано, археологи зробили унікальне відкриття — стародавню етруську гробницю, висічену в скелі, яка збереглася в первісному вигляді. За попередніми оцінками, похованню близько 2700 років. Примітно, що його не було пограбовано ані в давнину, ані в сучасну епоху — це рідкісна удача для дослідників.

Усипальниця датується кінцем VII століття до нашої ери й пов’язана з ключовим періодом в історії етруської цивілізації. Коли археологи зняли масивну кам’яну плиту, яка закривала поховальну камеру, перед ними відкрилася сцена, яка збереглася недоторканою з моменту поховання: численні керамічні посудини, розташовані в певному порядку. Про це повідомляє arkeonews

Більшість із них мають геометричні розписи, характерні для етруського стилю, що, ймовірно, свідчить про точне дотримання похоронного обряду. Особливу увагу дослідників привернули бронзові прикраси та ритуальний таз, залишений біля одного з лож. Ці знахідки допомагають скласти уявлення про соціальний статус похованих осіб. Усі артефакти ретельно фотографують і документують просто на місці, щоб зберегти цілісність інформації.

За словами представниці Італійського управління археології Барбари Барбаро, більшість гробниць у цьому некрополі раніше були розграбовані. Тож виявлення недоторканої усипальниці є винятковою подією, що дозволяє науковцям вивчити етруські поховальні практики в автентичному вигляді.

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Некрополь Сан-Джуліано, розташований на однойменному пагорбі, використовувався приблизно з VII до III століття до н.е. Він відомий як один із найцінніших прикладів етруської похоронної архітектури. Окрім нововідкритої гробниці, археологи досліджували тут ще кілька усипальниць, кожна з яких має унікальні особливості. Серед них — "гробниця королеви" з двома входами, "гробниця оленя" з висіченим зображенням тварини, та "гробниця ліжок", де виявлено чотири кам’яні ложа, імовірно для членів однієї родини.

Окремо варто згадати гробницю Саламандри — вона вважається однією з найвизначніших знахідок некрополя. Після реставрації в ній було виявлено червоний сердоліковий скарабей із різьбленням у вигляді вершника — артефакт, що датується IV століттям до нашої ери й має значну історичну цінність.

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