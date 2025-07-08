Была спрятана в скале: в Италии изучили гробницу эпохи Этрусков

В Центральной Италии, на территории некрополя Сан-Джулиано, археологи сделали уникальное открытие — древнюю этрусскую гробницу, высеченную в скале, сохранившуюся в первоначальном виде. исследователей.

Усыпальница датируется концом VII века до нашей эры и связана с ключевым периодом в истории этрусской цивилизации.

Большинство из них имеют геометрические росписи, характерные для этрусского стиля, что, вероятно, свидетельствует о точном соблюдении похоронного обряда. целостность информации.

По словам представительницы Итальянского управления археологии Барбары Барбаро, большинство гробниц в этом некрополе раньше были разграблены.

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Некрополь Сан-Джулиано, расположенный на одноименном холме, использовался примерно с VII до III века до н.э. Он известен как один из самых ценных примеров этрусской погребальной архитектуры. "гробница оленя" с высеченным изображением животного и "гробница кроватей", где обнаружены четыре каменных ложа, предположительно для членов одной семьи.

Отдельно стоит упомянуть гробницу Саламандры — она считается одной из самых значимых находок некрополя.

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