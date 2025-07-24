Новое открытие спустя 100 лет: ученые заявили, что 'Титаник' скрывал факт, о котором никто не догадывался

Считается, что при спуске "Титаника" на воду его сразу окрестили непотопляемым судном. Однако уже утром 15 апреля 1912 года во время своего первого рейса легендарный лайнер затонул. Этот парадокс до сих пор вызывает интерес у ученых и поклонников морской истории.

Как сообщает MailOnline, некоторые источники свидетельствуют: слава о якобы непотопляемости "Титаника" возникла уже после катастрофы. Вероятно, первыми это слово употребили журналисты The New York Times. В статье, опубликованной сразу после трагедии, отмечалось, что представитель компании White Star Line "продолжал утверждать, будто 'Титаник' был непотопляемым, даже несмотря на его гибель".

Впоследствии этот эпитет появился в литературе и кинематографе. Например, английская писательница Берил Бейнбридж использовала его в романе "Каждый сам за себя" (1996), а в фильме Джеймса Кэмерона "Титаник" (1997) мать главной героини задает вопрос: "Это тот самый корабль, который все считают непотопляемым?"

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Впрочем, еще в 1999 году преподаватель из Университета Лидса, специалист по коммуникациям Ричард Гавеллс заявил, что до 10 апреля 1912 года – даты первого рейса – "Титаник" никогда официально не подавался как непотопляемый. Он отметил: "Широкие массы вряд ли воспринимали Титаник как исключительный, непотопляемый корабль до момента его выхода в море. Но как только произошла трагедия, все изменилось – будто судно изначально считалось абсолютно надежным".

Эту точку зрения поддерживают и специалисты Королевских музеев Гринвича, занимающихся морской историей. На их сайте прямо указано, что Титаник на самом деле никогда официально не считался непотопляемым".

Но определенную интригу добавляет малоизвестный архивный документ 1911, который может пролить свет на ситуацию. В нем содержится описание "Титаника" и его собратья "Олимпика", вероятно, способное поставить точку в многолетней дискуссии.

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Об этом документе рассказал историк Джошуа Аллен Милфорд в комментарии MailOnline. Он обнаружил цитату в профильном издании The Shipbuilder, которая касалась обоих кораблей. В публикации говорилось об аварии "Олимпика" с военным крейсером HMS Hawke, которую лайнер успешно пережил. Именно после этого за обоими суднами и закрепилась репутация "неутопляемых".

В публикации отраслевого журнала отмечалось: "…последний из этих кораблей совершит свой первый рейс в июле 1911 года; и настолько, насколько это технически возможно, оба этих впечатляющих судна были спроектированы как непотопляемые". Это свидетельствует, что громкое определение появилось еще до того, как "Титаник" потерпел крушение.

Историк Джошуа Аллен Милфорд обращает внимание: авария, которую пережил Олимпик, укрепила веру в надежность его конструкции, что, вероятно, и повысило доверие к Титанику. Именно поэтому ожидания его первого рейса были такими высокими. Исследователь не исключает, что это могло оказать положительное влияние и на спрос билетов среди пассажиров.

Строительная компания Harland & Wolff, отвечавшая за создание обоих лайнеров, с гордостью подчеркивала технические преимущества своих проектов. По словам Милфорда, еще до завершения строительства корабли уже назывались "практически непотопляемыми". Это мнение, в частности, активно распространял и журнал The Shipbuilder, а также несколько газет, например Irish News и Belfast Morning News в июне 1911 года.

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В материале, посвященном запуску корпуса "Титаника", упор делался на инновационной системе герметичных отсеков и водонепроницаемых дверей. На основе этого делался вывод, что лайнер "практически непотопляем".

Командир судна, капитан Эдвард Смит, тоже разделял эту уверенность. Еще в 1907 году он заявил, что не видит никаких обстоятельств, которые могли бы привести к затоплению пассажирского корабля. "Я не представляю ни одного события, которое смогло бы потопить судно. Современная инженерия уже оставила эти риски в прошлом", – говорил он. Поэтому утверждение о том, что "Титаник" не имел репутации непотопляемого к аварии, выглядит менее обоснованным, чем считают отдельные исследователи.

Однако трагическая реальность обнаружила слабые места судна: после столкновения с айсбергом "Титаник" исчез под водой всего за 2 часа 40 минут, унеся с собой более полутора тысяч жизней. Несмотря на это, к моменту апреля 1912 года вера в его абсолютную надежность, вероятно, уже была распространена среди широкой публики — даже если современные источники часто представляют другую картину.

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