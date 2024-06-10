Нове життя для скатертини: як випрати плями різного типу

UAportal підготував поради щодо боротьби з різними типами плям на скатертині. Вони допоможуть відновити первозданний вид накидки на стіл.

Вино

Плями від червоного вина на скатертині можна ефективно видалити, промокнувши місце чистою тканиною. Додатково можна використовувати домашній засіб для чищення, а саме суміш з рівних частин білого оцту і холодної води.

Його потрібно акуратно нанести губкою на пляму, залишити на 15 хвилин. Далі прополоскати холодною водою. Після цього скатертину слід випрати у звичайному режимі, внаслідок чого червоне вино виведеться, а покриття відновить свій зовнішній вигляд.

Масляні плями

Якщо на скатертині є пляма від олії, практичним рішенням буде посипати ділянку кукурудзяним крохмалем або тальком і залишити на 30 хвилин, щоб увібралася рідина. Після того, як порошок поглине масло, м'якою щіткою видаліть порошок.

Далі нанесіть засіб для миття посуду безпосередньо на пляму на 5-10 хвилин, перш ніж прати скатертину. Після цього в найбільш безпечній для тканини температурі води, випрати, щоб ефективно видалити масляну пляму.

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Кава

Щоб видалити плями від кави зі скатертини, насамперед слід негайно промити забруднену ділянку холодною водою. Це допоможе розчинити залишки напою.

Також рекомендується замочити скатертину в суміші холодної води та миючого засобу щонайменше на 30 хвилин, перш ніж прати її у звичайному режимі. Якщо пляма не зникає, можна повторити процес вимочування.

Харчові забруднення

Попередньо обробивши забруднену ділянку сумішшю миючого засобу для посуду та холодної води, залиште на 15 хвилин. Потім витирайте скатертину в температурі води, що найбільш підходить для тканини.

Чорнильні плями

Промокніть місце чистою ганчіркою, щоб увібрати надлишки фарби. Далі нанесіть на пляму медичний спирт, посипте сіллю і залиште на кілька годин перед тим, як випрати у воді, безпечній для тканини. Це гарантує, що чорнильна пляма буде виведена.

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