Актуальная проблема: как вывести пятна от клубники из одежды

Сезон клубники в разгаре, а значит, пора наслаждаться вкусом этих замечательных ягод. Однако, кроме удовольствия, клубника может принести и неприятные сюрпризы – пятна на одежде, которые бывает трудно вывести.

Не беспокойтесь, ведь есть несколько действенных методов, которые помогут вам спасти любимую вещь. Об этом пишет Novyny.live.

Помните:

Ни в коем случае не трите пятно! Это лишь размажет грязь по ткани и усложнит ее удаление.

Это лишь размажет грязь по ткани и усложнит ее удаление. Действуйте немедленно! Чем свежее пятно, тем легче его вывести.

Вот несколько средств, которые помогут вам избавиться от пятен от клубники:

Глицерин:

Этот метод подходит для цветной одежды. Нанесите 40 г глицерина на загрязненный участок и оставьте на 2 часа. Затем постирайте вещь в теплой воде.

Соль:

Этот метод подходит для щекотливых тканей. Сделайте кашевидную пасту из соли и воды. Нанесите пасту на пятно и оставьте на время. Затем промойте следы от соли мыльным раствором. Стирайте одежду в теплой воде.

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Уксус и сода:

Смешайте 9% уксус с пищевой содой до образования жидкой кашицы. Нанесите смесь на пятно и оставьте на 30 минут. Смойте остатки смеси и прополощите ткань прохладной водой.

Лимонная кислота:

Растворите 1 чайную ложку лимонной кислоты в 1 стакане воды. Замочите загрязненный участок в растворе на 20 минут. При необходимости повторите замачивание.

Перекись водорода:

Смешайте 1 чайную ложку перекиси водорода со 100 мл воды. Раствор нанесите на пятно и оставьте на 5 минут. Тщательно смойте водой.

Напомним, мы уже писали, как удалить жирные пятна из одежды.

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