Актуальна проблема: як вивести плями від полуниці з одягу
Сезон полуниці у розпалі, а значить, настав час насолоджуватися смаком цих чудових ягід. Проте, окрім задоволення, полуниця може принести й неприємні сюрпризи - плями на одязі, які буває важко вивести.
Не хвилюйтеся, адже є кілька дієвих методів, які допоможуть вам врятувати улюблену річ. Про це пише Novyny.live.
Пам'ятайте:
- Ні в якому разі не тріть пляму! Це лише розмаже бруд по тканині і ускладнить його видалення.
- Дійте негайно! Чим свіжіша пляма, тим легше її вивести.
Ось кілька засобів, які допоможуть вам позбутися плям від полуниці:
Гліцерин:
Цей метод підходить для кольорового одягу. Нанесіть 40 г гліцерину на забруднену ділянку і залиште на 2 години. Потім виперіть річ у теплій воді.
Сіль:
Цей метод підходить для делікатних тканин. Зробіть кашоподібну пасту з солі та води. Нанесіть пасту на пляму і залиште на деякий час. Потім промийте сліди від солі мильним розчином. Виперіть одяг у теплій воді.
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Оцет та сода:
Змішайте столовий 9% оцет з харчовою содою до утворення рідкої кашки. Нанесіть суміш на пляму і залиште на 30 хвилин.Змийте залишки суміші та прополощіть тканину прохолодною водою.
Лимонна кислота:
Розчиніть 1 чайну ложку лимонної кислоти в 1 склянці води. Замочіть забруднену ділянку в розчині на 20 хвилин. За потреби повторіть замочування.
Перекис водню:
Змішайте 1 чайну ложку перекису водню з 100 мл води. Нанесіть розчин на пляму і залиште на 5 хвилин. Ретельно змийте водою.
Нагадаємо, ми вже писали, як видалити жирні плями з одягу.
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