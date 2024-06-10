Новая жизнь для скатерти: как отстирать пятна различного типа

UAportal подготовил советы по борьбе с разными типами пятен на скатерти. Они помогут восстановить первозданный вид накидки на стол.

Вино

Пятна от красного вина на скатерти можно эффективно удалить, промокнув место чистой тканью. Дополнительно можно использовать домашнее чистящее средство, а именно смесь из равных частей белого уксуса и холодной воды.

Его нужно аккуратно нанести губкой на пятно, оставить на 15 минут. Далее прополоскать холодной водой. После этого скатерть следует постирать в обычном режиме, в результате чего красное вино выведется, а покрытие восстановит свой внешний вид.

Масляные пятна

Если на скатерти есть пятно от растительного масла, практическим решением будет посыпать участок кукурузным крахмалом или тальком и оставить на 30 минут, чтобы впиталась жидкость. После того как порошок поглотит масло, мягкой щеткой удалите порошок.

Далее нанесите средство для мытья посуды непосредственно на пятно на 5–10 минут, прежде чем стирать скатерть. После этого в наиболее безопасной для ткани температуре воды, постирайте, чтобы эффективно удалить масляное пятно.

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Кофе

Чтобы удалить пятна от кофе из скатерти, прежде всего следует немедленно промыть загрязненный участок холодной водой. Это поможет растворить остатки напитка.

Также рекомендуется замочить скатерть в смеси холодной воды и моющего средства по меньшей мере на 30 минут, прежде чем стирать ее в обычном режиме. Если пятно не исчезает, можно повторить процесс вымачивания.

Пищевые загрязнения

Предварительно обработав загрязненный участок смесью моющего средства для посуды и холодной воды, оставьте на 15 минут. Затем выстирайте скатерть в наиболее подходящей для ткани температуре воды.

Чернильные пятна

Промокните место чистой тряпкой, чтобы впитать излишки краски. Далее нанесите на пятно медицинский спирт, посыпьте солью и оставьте на несколько часов перед тем, как постирать в воде, безопасной для ткани. Это гарантирует, что чернильное пятно будет выведено.

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