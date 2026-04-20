На дні озера у Киргизстані виявили середньовічне поселення: чим цікаве (фото)

У Киргизстані дайвери виявили на дні озера Іссик-Куль залишки середньовічного поселення. Науковці вважають, що під водою можуть знаходитися цілі вулиці, будівлі та господарські споруди. Відкриття може суттєво змінити уявлення істориків про торгівлю, релігію та побут мешканців Центральної Азії часів Великого шовкового шляху.

Про це повідомляє econews. На глибині від одного до чотирьох метрів дослідники зафіксували чотири окремі ділянки із добре збереженими залишками споруд. Під водою збереглися стіни, дерев’яні балки та керамічні вироби.

За даними експедиції 2023–2024 років, на дні озера також виявили цегляні будівлі та комплекси печей. Поруч археологи підняли уламки посуду, кістки тварин і шлак — сліди металургійного виробництва.

Крім того, під шаром піску вчені знайшли культурний пласт ґрунту зі слідами тривалого проживання людей. Це свідчить, що поселення існувало багато років, розбудовувалося та змінювалося ще до затоплення.

Колись навколо Іссик-Куля проходили караванні шляхи, що з’єднували Центральну Азію з Китаєм. Один із головних маршрутів пролягав від Чуйської долини через перевал Бедель.

Саме цими дорогами перевозили шовк, спеції, металеві вироби та інші товари. Разом із товарами поширювалися мови, культурні традиції та релігійні ідеї.

Археолог Валерій Колченко припускає, що знайдена пам’ятка могла бути містом або великою торговою агломерацією на одному з ключових відрізків Шовкового шляху. Поруч із руїнами науковці зафіксували мусульманський некрополь XIII–XIV століть. Це впорядковане кладовище, яким користувалася одна громада.

Поховання були орієнтовані у напрямку кібли — сторони Мекки, що відповідає ісламським поховальним традиціям того часу. Збережені рештки дозволили фахівцям реконструювати зовнішність двох людей. Водночас хвилі поступово руйнують могили, тому дослідники наголошують на важливості термінової фіксації знахідок.

Геологи припускають, що причиною затоплення міг стати потужний землетрус у XV столітті. Регіон Тянь-Шаню відомий високою сейсмічною активністю.

Якщо землетрус змінив берегову лінію або структуру дна озера, вода могла затопити поселення та швидко засипати споруди мулом. Попри порівняння з "Атлантидою", дослідники вважають, що мешканці, ймовірно, встигли покинути місто до катастрофи, оскільки слідів масової загибелі не виявлено.

На думку науковців, озеро зберегло міські стіни, ремісничі майстерні та поховання майже в первісному вигляді. Подальші дослідження допоможуть точніше датувати поселення та включити Іссик-Куль до ключових історичних центрів Центральної Азії.

