Любителі 'синеньких' будуть у захваті: рецепт маринованих баклажанів на зиму

Баклажани – це справжній осінній скарб, що вирізняється своїм смаком, користю та універсальністю. З цих овочів можна приготувати безліч апетитних страв: від запечених човників до ароматних намазок, тушкованих страв та маринадів.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом пікантних маринованих баклажанів, який було опубліковано на Instagram-сторінці "danilchenko 77".

Рецепт маринованих баклажанів

Для приготування вам знадобиться:

2 кг баклажанів

3 гострих перці

5 зубчиків часнику

Пучок петрушки

Для маринаду (на склянку 250 мл):

125 мл води

250 г цукру

250 мл олії

200 мл оцту

2,5 столові ложки солі

Вас також зацікавить: За рецептом бабусі: як засолити огірки на зиму, щоб вони не стали м'якими та слизькими

Процес приготування:

Відваріть баклажани протягом 15 хвилин після закипання, потім охолодіть. Подрібніть перець, часник та петрушку. Змішайте всі компоненти маринаду, доведіть до кипіння та остудіть. Наріжте баклажани та викладіть у контейнер. Кожен шар баклажанів посипте овочевою сумішшю. Залийте все приготованим маринадом та поставте в холодильник. Страва буде готова через два дні, але з часом смак стане ще насиченішим.

Ще раніше ми повідомляли, як приготувати борщову заправку на зиму.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!