Любителі "синеньких" будуть у захваті: рецепт маринованих баклажанів на зиму
Баклажани – це справжній осінній скарб, що вирізняється своїм смаком, користю та універсальністю. З цих овочів можна приготувати безліч апетитних страв: від запечених човників до ароматних намазок, тушкованих страв та маринадів.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом пікантних маринованих баклажанів, який було опубліковано на Instagram-сторінці "danilchenko 77".
Рецепт маринованих баклажанів
Для приготування вам знадобиться:
- 2 кг баклажанів
- 3 гострих перці
- 5 зубчиків часнику
- Пучок петрушки
Для маринаду (на склянку 250 мл):
- 125 мл води
- 250 г цукру
- 250 мл олії
- 200 мл оцту
- 2,5 столові ложки солі
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Процес приготування:
- Відваріть баклажани протягом 15 хвилин після закипання, потім охолодіть.
- Подрібніть перець, часник та петрушку.
- Змішайте всі компоненти маринаду, доведіть до кипіння та остудіть.
- Наріжте баклажани та викладіть у контейнер.
- Кожен шар баклажанів посипте овочевою сумішшю.
- Залийте все приготованим маринадом та поставте в холодильник.
- Страва буде готова через два дні, але з часом смак стане ще насиченішим.
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