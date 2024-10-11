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Любители "синеньких" будут в восторге: рецепт маринованных баклажанов на зиму

Цихоцкая Мария

Любители 'синеньких' будут в восторге: рецепт маринованных баклажанов на зиму
Из этих овощей можно приготовить множество аппетитных блюд: от запеченных челноков до ароматных намазок, тушеных блюд и маринадов.

Баклажаны – это настоящее осеннее сокровище, отличающееся своим вкусом, пользой и универсальностью. Из этих овощей можно приготовить множество аппетитных блюд: от запеченных челноков до ароматных намазок, тушеных блюд и маринадов.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом пикантных маринованных баклажанов, который был опубликован на Instagram-странице " danilchenko 77".

Рецепт маринованных баклажанов

Для приготовления вам понадобится:

  • 2 кг баклажанов
  • 3 острых перца
  • 5 зубчиков чеснока
  • Пучок петрушки

Для маринада (на стакан 250 мл):

  • 125 мл воды
  • 250 г сахара
  • 250 мл масла
  • 200 мл уксуса
  • 2,5 столовых ложки соли

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Процесс приготовления:

  1. Отварите баклажаны в течение 15 минут после закипания, затем охладите.
  2. Измельчите перец, чеснок и петрушку.
  3. Смешайте все компоненты маринада, доведите до кипения и остудите.
  4. Нарежьте баклажаны и выложите в контейнер.
  5. Каждый слой баклажанов посыпьте овощной смесью.
  6. Залейте все приготовленным маринадом и поставьте в холодильник.
  7. Блюдо будет готово через два дня, но со временем вкус станет еще более насыщенным.

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