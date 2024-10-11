Любители 'синеньких' будут в восторге: рецепт маринованных баклажанов на зиму

Баклажаны – это настоящее осеннее сокровище, отличающееся своим вкусом, пользой и универсальностью. Из этих овощей можно приготовить множество аппетитных блюд: от запеченных челноков до ароматных намазок, тушеных блюд и маринадов.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом пикантных маринованных баклажанов, который был опубликован на Instagram-странице " danilchenko 77".

Рецепт маринованных баклажанов

Для приготовления вам понадобится:

2 кг баклажанов

3 острых перца

5 зубчиков чеснока

Пучок петрушки

Для маринада (на стакан 250 мл):

125 мл воды

250 г сахара

250 мл масла

200 мл уксуса

2,5 столовых ложки соли

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Процесс приготовления:

Отварите баклажаны в течение 15 минут после закипания, затем охладите. Измельчите перец, чеснок и петрушку. Смешайте все компоненты маринада, доведите до кипения и остудите. Нарежьте баклажаны и выложите в контейнер. Каждый слой баклажанов посыпьте овощной смесью. Залейте все приготовленным маринадом и поставьте в холодильник. Блюдо будет готово через два дня, но со временем вкус станет еще более насыщенным.

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