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Любителі "синеньких" будуть у захваті: рецепт маринованих баклажанів на зиму

Ціхоцька Марія

Любителі 'синеньких' будуть у захваті: рецепт маринованих баклажанів на зиму
З цих овочів можна приготувати безліч апетитних страв: від запечених човників до ароматних намазок, тушкованих страв та маринадів

Баклажани – це справжній осінній скарб, що вирізняється своїм смаком, користю та універсальністю. З цих овочів можна приготувати безліч апетитних страв: від запечених човників до ароматних намазок, тушкованих страв та маринадів.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом пікантних маринованих баклажанів, який було опубліковано на Instagram-сторінці "danilchenko 77".

Рецепт маринованих баклажанів

Для приготування вам знадобиться:

  • 2 кг баклажанів
  • 3 гострих перці
  • 5 зубчиків часнику
  • Пучок петрушки

Для маринаду (на склянку 250 мл):

  • 125 мл води
  • 250 г цукру
  • 250 мл олії
  • 200 мл оцту
  • 2,5 столові ложки солі

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Процес приготування:

  1. Відваріть баклажани протягом 15 хвилин після закипання, потім охолодіть.
  2. Подрібніть перець, часник та петрушку.
  3. Змішайте всі компоненти маринаду, доведіть до кипіння та остудіть.
  4. Наріжте баклажани та викладіть у контейнер.
  5. Кожен шар баклажанів посипте овочевою сумішшю.
  6. Залийте все приготованим маринадом та поставте в холодильник.
  7. Страва буде готова через два дні, але з часом смак стане ще насиченішим.

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