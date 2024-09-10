Любителі овочевих закусок будуть у захваті: рецепт болгарського перцю у томатному соусі

Для успішного консервування важливо обирати свіжі, зрілі та м'ясисті плоди без пошкоджень. Колір перцю не має принципового значення. Якщо немає свіжого томатного соку, можна використати томатну пасту або готові соуси. Про це пише VSN.

Інгредієнти (на 5 банок по 0,5 л):

Солодкий перець - 3 кг

Томатний соус - 500 мл

Вода - 250 мл

Цукор - 100 г

Сіль - 1 ст. л.

Оцет - 100 мл

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Приготування:

Підготуйте перець: помийте, видаліть насіння та плодоніжки, наріжте вздовж на кілька частин. Приготуйте маринад: змішайте воду, томатний соус, сіль та цукор до повного розчинення. Залийте перець маринадом, додайте оцет і ретельно перемішайте. Доведіть суміш до кипіння і варіть 15 хвилин, періодично помішуючи. Розкладіть гарячий перець у стерилізовані банки та закатайте. Охолоджуйте консервацію у перевернутому вигляді під ковдрою.

Консервований перець у томаті можна подавати як окрему страву або з гарніром. Він чудово поєднується з м'ясом, птицею та рибою, а також підходить для приготування відкритих пирогів і піци.

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