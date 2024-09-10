Любители овощных закусок будут в восторге: рецепт болгарского перца в томатном соусе

Для успешного консервирования важно выбирать свежие, зрелые и мясистые плоды без повреждений. Цвет перца не имеет принципиального значения. Если нет свежего томатного сока, то можно использовать томатную пасту или готовые соусы. Об этом пишет VSN.

Ингредиенты (на 5 банок по 0,5 л):

Сладкий перец – 3 кг

Томатный соус – 500 мл

Вода – 250 мл

Сахар – 100 г

Соль – 1 ст. л.

Уксус – 100 мл

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Приготовление:

Подготовьте перец: помойте, удалите семена и плодоножки, нарежьте вдоль нескольких частей. Приготовьте маринад: смешайте воду, томатный соус, соль и сахар до полного растворения. Залейте перец маринадом, добавьте уксус и кропотливо перемешайте. Доведите смесь до кипения и варите 15 минут, периодически помешивая. Разложите горячий перец в стерилизованные банки и закатайте. Охлаждайте консервацию в перевернутом виде под одеялом.

Консервированный перец в томате можно подавать как отдельное блюдо или с гарниром. Он отлично сочетается с мясом, птицей и рыбой, а также подходит для приготовления открытых пирогов и пиццы.

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