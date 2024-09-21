До борщу та інших страв: рецепт натуральної томатної пасти на зиму
Вона вирізняється неперевершеним смаком та ароматом, значно перевершуючи фабричні аналоги. Головна перевага - ви точно знаєте її склад. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Готуємо по-домашньому".
Що знадобиться:
- Стиглі помідори (кількість залежить від бажаного об'єму готової пасти)
Необхідний інвентар:
- Місткий казан
- Друшляк
- Марля
- Пательня
- Стерилізовані банки з кришками
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Процес приготування:
- Ретельно помийте помідори та наріжте їх на шматки довільної форми.
- Помістіть нарізані томати у казан і варіть на помірному вогні до повного розм'якшення (приблизно годину), періодично перемішуючи. Залиште охолонути.
- Протріть зварені помідори через друшляк, щоб відділити шкірку та насіння. Отримане пюре ще раз пропустіть через сито, вистелене кількома шарами марлі, для видалення зайвої вологи.
- Залиште пюре на добу для подальшого стікання рідини. Перелийте томатну масу на пательню і уварюйте на середньому вогні, постійно помішуючи, до бажаної густоти.
Важливо пам'ятати, що томатна паста схильна до пригорання, тому потребує постійного нагляду. Розлийте гарячу пасту по стерилізованих банках і щільно закрийте кришками.
Помістіть банки з пастою у каструлю з водою (дно каструлі застеліть тканиною) і стерилізуйте 15-20 хвилин. Після цього переверніть банки догори дном і вкутайте ковдрою до повного охолодження.
Зберігати таку пасту рекомендується в прохолодному темному місці.
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