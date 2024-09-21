До борщу та інших страв: рецепт натуральної томатної пасти на зиму

Вона вирізняється неперевершеним смаком та ароматом, значно перевершуючи фабричні аналоги. Головна перевага - ви точно знаєте її склад. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Готуємо по-домашньому".

Що знадобиться:

Стиглі помідори (кількість залежить від бажаного об'єму готової пасти)

Необхідний інвентар:

Місткий казан

Друшляк

Марля

Пательня

Стерилізовані банки з кришками

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Процес приготування:

Ретельно помийте помідори та наріжте їх на шматки довільної форми. Помістіть нарізані томати у казан і варіть на помірному вогні до повного розм'якшення (приблизно годину), періодично перемішуючи. Залиште охолонути. Протріть зварені помідори через друшляк, щоб відділити шкірку та насіння. Отримане пюре ще раз пропустіть через сито, вистелене кількома шарами марлі, для видалення зайвої вологи. Залиште пюре на добу для подальшого стікання рідини. Перелийте томатну масу на пательню і уварюйте на середньому вогні, постійно помішуючи, до бажаної густоти.

Важливо пам'ятати, що томатна паста схильна до пригорання, тому потребує постійного нагляду. Розлийте гарячу пасту по стерилізованих банках і щільно закрийте кришками.

Помістіть банки з пастою у каструлю з водою (дно каструлі застеліть тканиною) і стерилізуйте 15-20 хвилин. Після цього переверніть банки догори дном і вкутайте ковдрою до повного охолодження.

Зберігати таку пасту рекомендується в прохолодному темному місці.

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