К борщу и другим блюдам: рецепт натуральной томатной пасты на зиму
Она отличается непревзойденным вкусом и ароматом, значительно превосходя фабричные аналоги. Главное преимущество – вы точно знаете ее состав. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Готовим по-домашнему".
Что понадобится:
- Спелые помидоры (количество зависит от желаемого объема готовой пасты)
Необходимый инвентарь:
- Вместительный котел
- Дуршлаг
- Марля
- Сковорода
- Стерилизованные банки с крышками
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Процесс приготовления:
- Тщательно вымойте помидоры и нарежьте их на куски произвольной формы.
- Поместите нарезанные томаты в котел и варите на умеренном огне до полного размягчения (приблизительно час), периодически перемешивая. Оставьте остыть.
- Протрите сваренные помидоры через дуршлаг, чтобы отделить кожуру и семена. Получившееся пюре еще раз пропустите через сито, выстланное несколькими слоями марли, для удаления лишней влаги.
- Оставьте пюре в день для последующего стекания воды. Перелейте томатную массу на сковороду и уваривайте на среднем огне, постоянно помешивая, до желаемой густоты.
Важно помнить, что томатная паста подвержена пригоранию, поэтому требует постоянного наблюдения. Разлейте горячую пасту по стерилизованным банкам и плотно закройте крышками.
Поместите банки с пастой в кастрюлю с водой (дно кастрюли застелите тканью) и стерилизуйте 15-20 минут. После этого переверните банки вверх дном и укутайте одеялом до полного охлаждения.
Хранить такую пасту рекомендуется в холодном черном месте.
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