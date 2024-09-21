К борщу и другим блюдам: рецепт натуральной томатной пасты на зиму

Она отличается непревзойденным вкусом и ароматом, значительно превосходя фабричные аналоги. Главное преимущество – вы точно знаете ее состав. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Готовим по-домашнему".

Что понадобится:

Спелые помидоры (количество зависит от желаемого объема готовой пасты)

Необходимый инвентарь:

Вместительный котел

Дуршлаг

Марля

Сковорода

Стерилизованные банки с крышками

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Процесс приготовления:

Тщательно вымойте помидоры и нарежьте их на куски произвольной формы. Поместите нарезанные томаты в котел и варите на умеренном огне до полного размягчения (приблизительно час), периодически перемешивая. Оставьте остыть. Протрите сваренные помидоры через дуршлаг, чтобы отделить кожуру и семена. Получившееся пюре еще раз пропустите через сито, выстланное несколькими слоями марли, для удаления лишней влаги. Оставьте пюре в день для последующего стекания воды. Перелейте томатную массу на сковороду и уваривайте на среднем огне, постоянно помешивая, до желаемой густоты.

Важно помнить, что томатная паста подвержена пригоранию, поэтому требует постоянного наблюдения. Разлейте горячую пасту по стерилизованным банкам и плотно закройте крышками.

Поместите банки с пастой в кастрюлю с водой (дно кастрюли застелите тканью) и стерилизуйте 15-20 минут. После этого переверните банки вверх дном и укутайте одеялом до полного охлаждения.

Хранить такую пасту рекомендуется в холодном черном месте.

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