Зникнення цивілізації майя: вчені визначили причини

У печері на півночі Юкатана дослідники з Кембриджського університету вивчили сталагміти, які зберегли сліди кліматичних змін понад тисячу років тому. Аналіз ізотопів кисню показав, що між 871 і 1021 роками регіон пережив серію тривалих посух, деякі з яких тривали щонайменше три роки, а найсуворіша розтягнулася на 13 років.

Про це пише Scitechdaily. Цей період збігається з так званою термінальною класикою — часом розпаду південних міст майя, занепаду династій та ослаблення політичного впливу, що змусило значну частину населення переміститися на північ. Археологічні дані свідчать, що саме у роки посух у великих центрах, зокрема в Чичен-Іці, призупинялося будівництво та політична активність.

За словами автора дослідження Деніела Х. Джеймса, протягом десятиліть існували різні версії причин краху цивілізації майя — від воєн до змін у торговельних шляхах. Однак нові "хімічні відбитки" в сталагмітах дозволили поєднати археологічні дані з кліматичними й довести, що саме серія екстремальних посух стала одним із ключових чинників цих драматичних змін.

