Археологи виявили в Мілані рештки людини, яка жила у 13 столітті: померла страшною смертю 

Нещодавно археологи у Мілані зробили тривожне відкриття, яке свідчить про середньовічну жорстокість: виявили скелет молодої людини віком від 17 до 20 років з явними ознаками одного з найжорстокіших методів страти в історії. Рештки, що датуються XIII століттям, розповідають про болісні тортури, які завершилися невдалою спробою страти.

Про це повідомляє Daily Star. Деталі дослідження, опублікованого в Journal of Archaeological Science, розкривають, що вчені з Міланського університету, зокрема Христина Каттанео і Мірко Маттіа, виявили на кінцівках скелета симетричні переломи, характерні для застосування так званого "колеса мук" або колеса Катерини — пристрою, який систематично розбивав кістки, завдаючи неймовірного болю.

Колесо мук було популярним інструментом страти в Європі від давніх часів і до середньовіччя, здебільшого для осіб, яких звинувачували у тяжких злочинах. Жертви прив’язувалися до колеса, їх кінцівки розбивали важкими предметами, після чого кістки вплітали у спиці колеса, яке піднімали, залишаючи людину помирати від отриманих травм. Мученицька смерть могла тривати декілька днів під впливом погоди і тварин.

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Подальший аналіз скелета показав додаткові ушкодження — глибокий перелом біля основи черепа, ймовірно отриманий внаслідок не дуже вдалої спроби обезголовлення. Це дає підстави припустити, що кати намагалися покінчити зі стражданнями жертви останнім смертельним ударом.

Цікаво, що у померлої молодої людини виявили фізичні аномалії, такі як низький зріст та деформації черепа, які могли робити її особливою серед інших. У періоди чуми та соціальних потрясінь такі відмінності часто ставали приводом для звинувачень у чаклунстві чи поширенні хвороб. Дослідники припускають, що саме дискримінація могла зіграти роль у її трагічній долі, демонструючи темні сторони середньовічного правосуддя.

Ця знахідка є першим археологічним підтвердженням застосування колеса мук у північній Італії середньовічної епохи і дає рідкісний матеріальний доказ жорстоких покарань минулого.

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