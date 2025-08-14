Зник 66 років тому: в Антарктиді знайшли останки відомого британського дослідника

Улітку 1959 року в Антарктиді сталася трагедія з британським ученим Деннісом Беллом. Він разом із трьома колегами вирушив у геологічну експедицію, використовуючи дві собачі упряжки. Під час походу тварини почали зупинятися, і Белл пішов уперед, щоб їх підбадьорити. У цей момент він провалився в проміжок між ущелинами й загинув. Тоді його тіло так і не змогли забрати.

Про це пише Iflscience. Через 66 років, у січні 2025-го, під час відступу льодовика на острові Кінг-Джордж серед каміння виявили його останки. Знахідку зробили співробітники Польської антарктичної станції імені Генрика Арцтовського. Вони зібрали частину знайденого та доправили на станцію, після чого розпочалося розслідування. Згодом було знайдено нові фрагменти кісток і понад 200 особистих речей Белла, серед яких радіообладнання, ліхтарик та наручний годинник із гравіюванням. ДНК-аналіз підтвердив, що знайдені рештки належать ученому.

Читайте також: Святе відкриття: археологи в Ізраїлі виявили місце, де Ісус перетворив воду на вино (фото)

Директорка Британської антарктичної служби професорка Джейн Френсіс зазначила, що Белл зробив важливий внесок у дослідження Антарктиди в екстремальних умовах, а це відкриття поклало край багаторічній таємниці та нагадало про людські історії, вплетені в історію полярної науки.

Брат загиблого, Девід Белл, який нині мешкає в Австралії, зізнався, що разом із сестрою Валері був шокований і вражений звісткою про те, що Денніса знайшли після 66 років пошуків.

Раніше ми розповідали, що археологи виявили в Ізраїлі каблучку віком 2300 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!