В Англії виявили братську могилу часів вікінгів: чим цікава (фото)

На околиці Кембриджа (Англія) під час навчальних розкопок у 2025 році археологи виявили масову похоронну яму епохи вікінгів, що містила розчленовані останки щонайменше 10 молодих чоловіків. Знахідка викликала жваве обговорення серед фахівців: вона може бути прямим свідченням жорстоких конфліктів між саксами та вікінгами у східній Англії IX століття.

Про відкриття детально розповідає Live Science. Яма була виявлена влітку 2025 року під час польової практики, яку проводили професійні археологи разом зі студентами. Розміри ями становлять приблизно 4 метри в довжину та 1 метр у ширину. Вона розташована неподалік від фортеці залізної доби II століття до н. е., що робить місце особливо привабливим для досліджень.

Усередині виявили чотири відносно цілі скелети, кілька відокремлених черепів і акуратно складені кістки ніг. Усі останки належать молодим чоловікам.

За словами археолога Оскара Олдреда з Кембриджської археологічної групи, яма виглядає незвичайною навіть для епохи вікінгів: поєднання цілих тіл і навмисно розчленованих останків свідчить про цілеспрямоване насильство. Деякі кістки мають сліди того, що тіла могли бути зв’язані перед смертю.

"Можливо, окремі частини тіл спочатку виставлялися як трофеї, а потім їх зібрали й поховали разом із страченими або вбитими людьми", — пояснив Олдред. Він додав, що деякі останки вже перебували в стані активного розкладання, коли їх кидали в яму — кістки буквально розпадалися під час поховання.

Радіовуглецеве датування одного зі скелетів дало діапазон 772–891 роки н. е. — саме той період, коли територія навколо сучасного Кембриджа була прикордонною зоною між саксонськими королівствами та територіями, контрольованими вікінгами (Данелаг).

Відсутність типових бойових травм (наприклад, глибоких рубаних ран на ребрах чи черепі) змушує дослідників схилятися до версії страти або масового покарання, а не загибелі в бою. Яма могла слугувати місцем публічних страт — практики, відомої як у саксів, так і у вікінгів.

Особливу увагу привернув один скелет — останки чоловіка віком 17–24 роки зі зростом близько 1,95 м (надзвичайно високий для IX століття). Остеолог Тріш Бірс з Кембриджського університету виявила в його черепі овальний отвір розміром близько 3 см. Найімовірніше, це наслідок трепанації — давньої хірургічної процедури, коли в черепі робили отвір для зняття внутрішньочерепного тиску.

"Ця людина, ймовірно, страждала від гіпофізарного гігантизму — пухлини гіпофіза, яка спричиняла надмірний ріст і сильні головні болі через тиск усередині черепа. Трепанація могла бути спробою полегшити симптоми", — пояснила Бірс. Вона зазначила, що така операція не є рідкістю навіть у давнину, особливо при травмах голови.

Це перше відкриття людських останків на території Вандлбері з 1976 року. Знахідку показали в програмі BBC Two "Digging for Britain".

Наразі плануються додаткові дослідження:

ДНК-аналіз для визначення походження загиблих (сакси, вікінги чи змішане населення);

ізотопний аналіз для з’ясування дієти та місця народження;

детальне вивчення слідів на кістках для реконструкції обставин смерті.

