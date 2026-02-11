Археологи виявили на території Баварії святилище римської богині (фото)

В історичному центрі Регенсбурга археологи зробили сенсаційне відкриття — римське святилище, присвячене богу Мітрі. Це перше виявлення такого типу у самому місті та найдавніший відомий мітреум у Баварії.

Знахідку зробили під час планових археологічних робіт перед будівництвом житлового будинку в центрі Регенсбурга. Ранні розкопки показали наявність культурних шарів, що охоплюють період від доісторії до середньовіччя, повідомляє Heritage Daily.

Після кількох місяців поетапних розкопок протягом 2023 року та детального аналізу експерти підтвердили, що на цьому місці колись стояв мітреум — культове святилище для послідовників Мітри. Хоча дерев’яна конструкція храму не збереглася, численні ритуальні предмети дозволили ідентифікувати призначення споруди.

Серед артефактів виявили фрагменти вотивних табличок, культові ніші, камінь вівтаря зі стертою написом та значну кількість монет. Монети датують святилище приблизно 80–171 роками н.е., періодом, коли поряд існував римський форт у Кунмпфмюлі та цивільне поселення, що передувало заснуванню легіонерського табору в Регенсбурзі.

Інші знахідки підтверджують ритуальний характер місця. Археологи виявили керамічні посудини з мотивами змій, кадильниці та глечики з ручками — усі вони були тісно пов’язані з мітраїчними обрядами, які часто включали спільні церемоніальні трапези. Посудини для пиття мали особливе значення в ритуалах, що підтверджується знахідками у римських провінціях.

Фахівці з Міських музеїв Регенсбурга назвали відкриття винятковим. Максиміліан Онтруп, спеціаліст із провінційної римської археології, зазначив: "Ця знахідка унікальна з двох причин: це перше римське святилище, виявлене у старому місті Регенсбурга, і найстаріше з дев’яти відомих сьогодні мітраїчних святилищ у Баварії".

Культ Мітри набрав найбільшого поширення наприкінці II століття, після чого поступово занепав у IV–V століттях через поширення християнства в Римській імперії. Мітреуми зазвичай були прихованими і служили невеликим групам віруючих, тому їхні фізичні залишки рідко зберігаються до наших днів.

Дослідники вважають знахідку одним із найважливіших відкриттів у вивченні римського Регенсбурга за останні десять років. У зв’язку з цим місто та Баварське державне управління з охорони пам’яток фінансують довгостроковий науковий проєкт для детального дослідження та збереження артефактів.

Директор музею доктор Себастіан Карнатц підкреслив значення проєкту: "Ми прагнемо контекстуалізувати та візуалізувати, на перший погляд, невражаючі знахідки, щоб оживити їх для публіки. Це дозволить по-новому поглянути на римську історію і внесок мітраїчних ритуалів у культурний ландшафт Регенсбурга".

